Gilberto Mora se va de Xolos; en Tijuana ventilan la fecha en la que deja de formar parte del club

José Antonio Rodríguez, portero de Xolos, reveló que Gilberto Mora, la actual joya del futbol mexicano, dejará las filas de Tijuana al finalizar el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pues dijo que esta es la última campaña del joven mediocampista con el club y que por esa razón quieren que se vaya de la mejor manera posible.

“Estamos aprovechando que tenemos una joya como lo es Gil y sabemos que este es su último torneo con nosotros, entonces queremos que se lleve buenos recuerdos de Tijuana”, confesó Toño Rodríguez a la prensa tras la derrota del equipo fronterizo a manos de San Diego en la Leagues Cup, resultado que selló la eliminación de La Jauría.

¿El último torneo de Mora en México? 👀🔥



El portero de Tijuana confirmó que este sería el último torneo de Gilberto Mora con los Xolos, al ser cuestionado sobre la euforia que genera el mexicano con la afición. pic.twitter.com/oU29y6vGpj — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 10, 2026

Si bien Toño Rodríguez no dijo que Gilberto Mora se irá a Europa al finalizar el certamen en curso, es inminente la salida del joven mediocampista al viejo continente luego de su destacado desempeño con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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¿A qué equipo se irá Gilberto Mora?

Son siete los nombres de los clubes europeos que han sonado como posibles destinos para Gilberto Mora, quien el 18 de agosto de este 2026 cumplirá dos años de haber debutado como futbolista profesional con Xolos.

PSG, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United, Chelsea y Borussia Dortmund son las escuadras que apuntan en el horizonte como nuevo equipo del juvenil jugador originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El reglamento de transferencias de la FIFA impide la firma inmediata de Gilberto Mora con algún club europeo al no tener 18 años de edad, pero la incógnita parece haber quedado despejada con la declaración de Toño Rodríguez.

¿Cuántos torneos ha jugado Gilberto Mora con Xolos?

El Apertura 2026 es el quinto torneo que Gilberto Mora disputa con los Xolos de Tijuana, donde se ha convertido en una pieza clave en el mediocampo y en la creación del juego ofensivo del equipo.

Hasta el momento, el chiapaneco registra 11 goles y dos asistencias en 55 partidos oficiales con la escuadra fronteriza, incluyendo encuentros de Liga MX y Leagues Cup.

Gilberto Mora querrá tener el mejor cierre posible con Xolos en el Apertura 2026, donde después de tres jornadas los dirigidos por Sebastián Abreu son sublíderes con siete puntos, solamente superados por el América, que es primero por su mejor diferencia de goles.

EVG