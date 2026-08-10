¿Quién es Celia María Cuccittin, la madre de Messi? De dónde es y qué edad tiene

El pasado 8 de agosto el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, perdió la vida a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario, Argentina, debido a una enfermedad con la que lidiaba desde hace unos meses atrás.

Este trágico suceso no solamente ha atravesado al astro del futbol, pues ha sido un momento dificil para todos los miembros de su familia incluyendo a su madre, Celia María Cuccittin.

Tras la muerte de Jorge Messi, diversos clubes deportivos, aficionados y admiradores de Lionel Messi dedicaron mensajes de apoyo para el futbolista, incluyendo a su actual equipo, el Inter Miami.

Jorge Messi y Celia María Cuccittin ı Foto: Especial

¿Quién es Celia María Cuccittin?

Celia María Cuccittin tiene ascendencia italiana, nació el 23 de enero de 1960 en Argentina, por lo que actualmente tiene 66 años de edad.

Celia María Cuccittin se casó con Jorge Horacio Messi a los 18 años de edad, y juntos tuvieron cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol Messi Cuccittin.

Los padres del astro argentino permanecieron juntos durante más de 40 años, y pese a la gran fama que logró tener Lionel, ambos intentaron mantener su vida privada lejos del ojo público.

Diversos medios han compartido que Jorge y Celia comenzaron su historia de amor desde muy temprana edad, consolidando oficialmente su matrimonio el 17 de junio de 1978 cuando se celebraba el Mundial de Futbol en Argentina.

Lionel Messi junto a sus padres ı Foto: Especial

Cuando inició la historia de Lionel dentro del futbol profesional fue su padre, Jorge, quien viajó con él a Europa para darle inicio a la etapa que marcó una gran diferencia en sus vidas, mientras que Celia permaneció en Argentina con sus otros tres hijos.

La madre de Messi ha sido una pieza fundamental en toda su carrera profesional, por lo que incluso el futbolista se hizo un tatuaje con el rostro de su madre en la espalda, y acostumbraba a compartir fotos de ella o junto a ella en sus cumpleaños.

Tatuaje del rostro de la madre de Messi ı Foto: Especial

Sin duda alguna Celia marcó una gran diferencia en la vida de Lionel, pues fue quien acompañó al futbolista durante sus procesos médicos antes de que viajara a Barcelona, y una de las personas que más demostró su apoyo para que continuara con su carrera desde temprana edad.

La primera fotografía que Lionel Messi compartió junto a su madre es incluso una de las primeras publicaciones en su feed: “Con mi mamá en Mónaco” se lee en la descripción de la fotografía del 29 de agosto del 2013.

En diversas entrevistas Cuccittin ha destacado que su hijo tiene muchas cualidades personales además de ser futbolista con talento nato, reconociendo que ha sido un gran hijo.

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