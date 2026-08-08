Así fue el hermoso gesto de apoyo de la afición del Inter Miami a Leo Messi tras el fallecimiento de su padre (VIDEO)

Leo Messi se ausentó del partido contra el Monterrey de la Leagues Cup por el terrible fallecimiento de su padre a los 68 años, pero la afición del Inter Miami realizó un hermoso homenaje para su capitán durante el encuentro ante los Rayados en el NU Stadium.

Cuando el cronómetro marcó el minuto 10 de juego, la afición de Las Garzas sacó una manta con el rostro de Leo Messi y la frase “Fuerza Leo”, ya que la familia del astro argentino pasa un duro momento tras la pérdida de Jorge Messi, quien acompañó al dorsal ‘10′ desde sus inicios en el futbol profesional. Además de que corearon el nombre de su capitán durante todo el minuto.

Inter Miami fans (La Familia) chant ; “MESSI…MESSI…MESSI” in the 10th minute of the game 🐐🩷 pic.twitter.com/TSvfiQ5VLA https://t.co/Q2S5uWSymA — CA VA🐐 (@psg__chief) August 9, 2026

Leo Messi viajó a Argentina para estar en el funeral de su padre

Durante el Mundial 2026 se confirmó que el padre de Leo Messi, Jorge Messi, atravesaba por un momento complicado de salud al estar unos días en el hospital. Lamentablemente, semanas después perdió la vida, pero pudo ver la última Copa del Mundo de su hijo.

Después de darse a conocer la muerte del padre de Leo Messi, el astro argentino preparó sus maletas y tomó un vuelo desde Miami a Argentina para darle el último adiós a su padre en su país. El delantero de 38 años y su familia llegaron esta noche a su nación.

Aún no se conoce cuál será el lugar donde la familia Messi le dará el último adiós a su padre, pero el delantero del Inter Miami ya se encuentra en su país. El conjunto de la MLS realizó un homenaje a Lionel Messi durante el partido de la Leagues Cup ante el Monterrey.

DCO