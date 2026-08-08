Rodrigo De Paul marca ante el Monterrey y le dedica su gol a Leo Messi con este hermoso homenaje (VIDEO)

El Inter Miami afronta su encuentro ante el Monterrey en la Leagues Cup. Pero el conjunto de la MLS no pudo contar con Leo Messi en el campo de juego, ya que horas antes del compromiso, se confirmó la noticia sobre el fallecimiento del padre del astro argentino a los 68 años de edad.

Rodrigo De Paul, compañero de Leo Messi en el Inter Miami y la Selección de Argentina, marcó el primer tanto de Las Garzas ante los Rayados y, al celebrar su anotación, se quitó la playera para mostrar la camiseta de Messi, a quien dedicó su gol por el duro momento que está viviendo tras perder a su padre en la mañana de este sábado.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Rodrigo De Paul es uno de los mejores amigos de Leo Messi

Leo Messi es uno de los mejores jugadores del mundo y la noticia sobre el fallecimiento de su padre afectó a miles de aficionados alrededor del mundo, pero aún más a sus allegados y amigos que están presentes en su día a día.

Uno de ellos es Rodrigo De Paul, que ha hecho una gran mancuerna con el astro argentino desde la Selección de Argentina hasta el Inter Miami, tanto así que en su momento la afición bromeaba con que el mediocampista, exjugador del Atlético de Madrid, era el guardaespaldas de Messi.

Desde su llegada al Inter Miami, De Paul y Messi han pasado más tiempo juntos de lo que esperaban, así que su amistad se fue fortaleciendo cada vez más y disputaron el Mundial 2026 como compañeros de selección y de equipo.

DCO