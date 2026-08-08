Así fue la llegada de Lionel Messi para darle el último adiós a su padre (FOTO)

El futbolista argentino Lionel Messi fue captado a su llega a Rosario, a donde se trasladó desde Estados Unidos para darle el último adiós a su padre Jorge Messi, quien murió este fin de semana a los 68 años de edad.
El jugador del Inter Miami llegó a su ciudad natal acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y de sus tres hijos. Reportes locales indican que la llegada de La Pulga fue a las 20:45 horas de Argentina.
Messi y su familia se trasladan con operativo de seguridad
Bajo un fuerte operativo de seguridad, Lionel Messi y su familia se trasladaron hacia el panteón El Prado, en a localidad de Pérez, para una ceremonia íntima.
Así fue el hermoso gesto de apoyo de la afición del Inter Miami a Leo Messi tras el fallecimiento de su padre (VIDEO)
Debido a la muerte de su papá, Lionel Messi abandonó este sábado la concentración del Inter Miami, que precisamente hoy enfrentó al Monterrey en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026.
EVG