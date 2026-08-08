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Así fue la llegada de Lionel Messi para darle el último adiós a su padre (FOTO)

El astro argentino Lionel Messi ya se encuentra en su natal Rosario, a donde se trasladó tras enterarse de la muerte de su padre Jorge Messi, quien tenía 68 años

Lionel Messi a su llegada a su natal Rosario para darle el último adiós a su papá.
Lionel Messi a su llegada a su natal Rosario para darle el último adiós a su papá. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

El futbolista argentino Lionel Messi fue captado a su llega a Rosario, a donde se trasladó desde Estados Unidos para darle el último adiós a su padre Jorge Messi, quien murió este fin de semana a los 68 años de edad.

El jugador del Inter Miami llegó a su ciudad natal acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y de sus tres hijos. Reportes locales indican que la llegada de La Pulga fue a las 20:45 horas de Argentina.

Messi y su familia se trasladan con operativo de seguridad

Bajo un fuerte operativo de seguridad, Lionel Messi y su familia se trasladaron hacia el panteón El Prado, en a localidad de Pérez, para una ceremonia íntima.

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EVG

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