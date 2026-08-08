Así fue la llegada de Lionel Messi para darle el último adiós a su padre (FOTO)

Lionel Messi a su llegada a su natal Rosario para darle el último adiós a su papá.

El futbolista argentino Lionel Messi fue captado a su llega a Rosario, a donde se trasladó desde Estados Unidos para darle el último adiós a su padre Jorge Messi, quien murió este fin de semana a los 68 años de edad.

El jugador del Inter Miami llegó a su ciudad natal acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y de sus tres hijos. Reportes locales indican que la llegada de La Pulga fue a las 20:45 horas de Argentina.

Leo Messi arribó a Rosario para despedir a su papá Jorge. #FuerzaLeo pic.twitter.com/F1dWtq4cs6 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026

Messi y su familia se trasladan con operativo de seguridad

Bajo un fuerte operativo de seguridad, Lionel Messi y su familia se trasladaron hacia el panteón El Prado, en a localidad de Pérez, para una ceremonia íntima.

Debido a la muerte de su papá, Lionel Messi abandonó este sábado la concentración del Inter Miami, que precisamente hoy enfrentó al Monterrey en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026.

EVG