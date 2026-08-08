Así fue la espectacular Clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (VIDEO)

Se llevó a cabo la ceremonia de Clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 llegaron a su fin en Santo Domingo con una espectacular ceremonia de Clausura, misma que se llevó a cabo en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

Al inicio del evento se guardó de manera respetuosa un momento de silencio para escuchar el Himno Nacional de República Dominicana, que durante las últimas dos semanas recibió a las 37 delegaciones de los países participantes en la competencia regional.

El reconocido cantautor dominicano Juan Luis Guerra interpretó “Canto a la Patria” durante la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un emotivo momento que resaltó el orgullo y la identidad nacional.#NTelemicro5 #Objetivo5… pic.twitter.com/cShcpsEfGv — Noticias Telemicro (@NTelemicro5) August 8, 2026

Posteriormente apareció en escena el cantautor dominicano Juan Luis Guerra para interpretar “Canto a la patria”, tema que resalta el orgullo y la identidad nacional del país caribeño.

México recibe premio a la mejor delegación en Santo Domingo

María José Alcalá, presidenta del COM, subió a la tarima para recibir el premio otorgado a México como la mejor delegación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La titular del organismo estuvo acompañada de Uziel Muñoz, Andrea Martínez y Samantha Ortega, tres de los atletas que ganaron medalla para la delegación tricolor en el certamen regional.

Poco antes de eso, Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, tomó la palabra para dar unas palabras de agradecimiento a República Dominicana por recibir en su capital el evento regional, que en esta edición cumplió sus primeros 100 años.

🇲🇽🏆 ¡México es campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026!

Hoy celebramos con orgullo y felicidad a nuestros atletas, que nos regalan un momento para compartir, emocionarnos y sentirnos más unidos que nunca.

Porque el deporte nos inspira, nos une y nos hace… pic.twitter.com/YFfYtECTBM — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 9, 2026

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La energía y el orgullo dominicano se apoderaron de la ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con la presentación de Manny Cruz y Techy Fatule, quienes pusieron a vibrar al público al ritmo de su tema… pic.twitter.com/VDwknqm5qE — Panorama 📰 (@panorama_do) August 9, 2026

Ilegales pone el ambiente en la clausura de Santo Domingo

Ilegales, agrupación musical fundada en 1995, apareció en el centro del escenario para poner el toque musical en la Clausura de los Juegos Centroamerinos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El grupo dominicano de merengue puso a bailar a los deportistas y al público presente en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

De Ilegales es el tema “Corazón de fiesta”, la canción oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

EVG