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Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Resumen de medallas que México ganó hoy 8 de agosto

La Delegación de México no deja de sumar medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, ni en el último día de competencias

México suma medallas en el último día de Santo Domingo 2026
México suma medallas en el último día de Santo Domingo 2026 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

La Delegación de México inició la jornada del 8 de agosto (último día de competencias) con 395 medallas totales, pero los atletas aztecas no descansarán para seguir sumando preseas a la cosecha, la cual ya es la mejor de la historia en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“¡NUEVA MARCA PARA MÉXICO! Con 395 medallas, México supera el registro histórico de 384 preseas alcanzado en Mayagüez 2010. 164 oros, 129 platas y 111 bronce. El resultado del trabajo y la entrega de nuestros atletas sigue haciendo historia en Santo Domingo 2026″, dijo el COM.

Bronce en pentatlón moderno

Manuel Padilla y Duilio Carrillo ganan la medalla de bronce en relevo masculino, última competencia de la disciplina, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Segundo lugar pentatlón moderno

Las mexicanas Catherine Oliver y Priscila Espinoza ganan la insignia plateada en la final de relevo femenino, luego de sumar 1,151 puntos totales.

Cierre de oro en natación artística

La selección mexicana de natación artística completa la hazaña y se lleva el oro en equipo acrobático con 195.3274 puntos, última final de la disciplina.

Plata en levantamiento de pesas

Josué Said Medina sube al podio en levantamiento de pesas tras levantar 206 kg en envión.

Récord centroamericano

Josué Said Medina estableció un nuevo récord centroamericano y se consagra campeón en levantamiento de pesas, categoría 110 kg, al levantar 172 kg en arranque.

Oro para México

Sofía Ramos se consagra campeona en maratón marcha atlética y sube a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

aar

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