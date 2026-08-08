Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Resumen de medallas que México ganó hoy 8 de agosto

La Delegación de México inició la jornada del 8 de agosto (último día de competencias) con 395 medallas totales, pero los atletas aztecas no descansarán para seguir sumando preseas a la cosecha, la cual ya es la mejor de la historia en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“¡NUEVA MARCA PARA MÉXICO! Con 395 medallas, México supera el registro histórico de 384 preseas alcanzado en Mayagüez 2010. 164 oros, 129 platas y 111 bronce. El resultado del trabajo y la entrega de nuestros atletas sigue haciendo historia en Santo Domingo 2026″, dijo el COM.

🥈🏋🏻‍♂️ ¡PLATA EN LOS 110 KG!



Josué Said Medina sube al podio en levantamiento de pesas tras levantar 206 kg en envión en #SantoDomingo2026. 🇲🇽



¡Gran actuación del yucateco! 💪🏻👏🏻#SantoDomingo2026 #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/BweawqC8Vq — CONADE (@conadeoficial) August 8, 2026

Bronce en pentatlón moderno

Manuel Padilla y Duilio Carrillo ganan la medalla de bronce en relevo masculino, última competencia de la disciplina, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Segundo lugar pentatlón moderno

Las mexicanas Catherine Oliver y Priscila Espinoza ganan la insignia plateada en la final de relevo femenino, luego de sumar 1,151 puntos totales.

Cierre de oro en natación artística

La selección mexicana de natación artística completa la hazaña y se lleva el oro en equipo acrobático con 195.3274 puntos, última final de la disciplina.

¡ORO PARA MÉXICO! 🇲🇽



Sofía Ramos se consagra campeona en maratón marcha atlética y sube a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.



Con entrega, talento y orgullo, Sofía hace sonar el Himno Nacional Mexicano. pic.twitter.com/JB3GcZ9X3Q — CONADE (@conadeoficial) August 8, 2026

Plata en levantamiento de pesas

Josué Said Medina sube al podio en levantamiento de pesas tras levantar 206 kg en envión.

Récord centroamericano

Josué Said Medina estableció un nuevo récord centroamericano y se consagra campeón en levantamiento de pesas, categoría 110 kg, al levantar 172 kg en arranque.

Oro para México

Sofía Ramos se consagra campeona en maratón marcha atlética y sube a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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