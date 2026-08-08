El día que el papá de Lionel Messi hizo que el Barcelona fichara a su hijo en una servilleta

El Barcelona hizo un contrato en una servilleta para fichar a Lionel Messi ante la presión de su padre.

Uno de los hechos más significativos de la relación entre Lionel Messi y el Barcelona ocurrió en diciembre de 2000, cuando Carles Rexach, secretario técnico del club, escribió un compromiso de contratación en una servilleta, esto luego de que Jorge Messi, papá del futbolista, amenazó con volver a Argentina.

Con el objetivo de calmar al padre del apenas adolescente rosarino, Carles Rexach pidió una servilleta a un camarero para redactar de puño y letra un contrato (informal) para tranquilizar al padre y al resto de la familia del entonces joven argentino.

La carta que el Barcelona hizo para fichar a Lionel Messi ante la presión de Jorge Messi. ı Foto: Especial

El secretario técnico del Barcelona no fue el único en estampar la firma para fichar a Messi en aquella famosa servilleta, pues el pedazo de papel también contó con las rúbricas de los intermediarios Horacio Gaggioli y Josep Maria Minguella.

¿Qué decía la servilleta con la que Barcelona fichó a Messi?

Aquella servilleta tenía un mensaje corto, pero contundente en el que se establecía que el Barcelona se comprometía a fichar a Lionel Messi siempre y cuando se respetara el dinero acordado.

“En Barcelona, ​​a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Srs. Minguella y Horacio [Gaggioli], Carles Rexach, secretario técnico del [FC Barcelona], se compromete bajo su responsabilidad ya a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantenemos en las cantidades acordadas", decía aquel insólito mensaje.

No todos los altos mandos del Barcelona estaban convencidos de fichar a aquel adolescente nacido en Rosario, pero a Carles Rexach le fueron suficientes unos minutos de verlo en acción para asegurarse de que el club blaugrana cerrara el fichaje del sudamericano lo más pronto posible.

Esta increíble anécdota refleja lo importante que fue aquella presión ejercida por Jorge Messi, quien murió este fin de semana a los 68 años de edad a causa de una batalla contra una enfermedad.

¿De qué murió el papá de Lionel Messi?

La familia de Lionel Messi no ha revelado la razón del deceso de Jorge Messi, quien falleció en un hospital de Rosario.

El padre de La Pulga tenía un tiempo batallando contra una larga enfermedad, la cual terminó con su vida poco menos de un mes después de que su hijo se quedó a las puertas de ser bicampeón del mundo.

EVG