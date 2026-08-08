Luto en la familia Messi; muere el papá del astro argentino a los 68 años de edad

Lionel Messi mira al cielo tras su penalti fallado en el Argentina vs Austria en el Mundial 2026.

Jorge Messi, padre del astro y capitán de la selección argentina Lionel Messi, falleció en una clínica de Rosario tras una batalla contra una enfermedad que lo tuvo en tratamiento en los últimos meses, confirmó el Club Atlético Newell’s Old Boys en sus redes sociales. Tenía 68 años.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario”, publicó el club rosarino.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Mandan condolencias a la familia Messi

La institución recuerda a un “reconocido hincha leproso (como le dicen a Newell’s), empresario y padre del capitán del seleccionado argentino”, al tiempo que le reconoce como “el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini” y “abraza con afecto” a su familia.

La Liga Profesional de Futbol (LPF) también confirmó la noticia, difundida desde las primeras horas del sábado de manera extraoficial en medios locales, en un mensaje en que “despiden con amor y abrazan” a la familia y seres queridos.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

En el primer partido de Argentina en el último Mundial ante Argelia, el astro convirtió el primero de los 3 goles que anotaría y en su festejo se leo notó visiblemente emocionado. El 10 de Argentina aclaró luego en conferencia de prensa que lloró por “una cuestión ajena a lo deportivo”.

“Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien”, contó.

The Ballon d’Or extends its heartfelt condolences to Lionel Messi and his family following the passing of his father, Jorge Messi.



Rest in peace. 🕊️ pic.twitter.com/1EH6ublYUN — Ballon d'Or (@ballondor) August 8, 2026

La familia Messi habló durante el Mundial 2026

Las versiones arrojadas en ese momento por la prensa provocaron la indignación de la familia Messi, que días después (en plena disputa del torneo) difundió un comunicado que confirmaba que “Jorge atraviesa una situación de salud”, sin especificar cuál era el cuadro.

“La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, decía el escrito, que también expresaba “malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2026

Jorge Messi fue técnico químico y trabajó en la siderúrgica Acindar. Intentó ser futbolista como mediocampista y llegó a las inferiores de Newell’s Old Boys, pero debió abandonar la actividad para hacer el servicio militar, antes obligatorio en Argentina.

Jorge Messi jugó un rol fundamental en la brillante carrera futbolística de su tercer hijo, como representante y encargado de sus negocios más allá del futbol.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

Messi recordó lo triste que fue llegar a Barcelona

Fue quien viajó junto a un pequeño Messi a Barcelona a principio de los 2000 para la prueba que le abriría las puertas de la Masía, la escuela de formación de talentos del club catalán. El astro debutó profesionalmente en 2005, en el primer paso de una brillante carrera que lo llevaría a ganar ocho premios Balón de Oro.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Me encerraba a llorar solo en la pieza cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también sin que lo vea o creyendo que yo no lo veía. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo llegó a preguntarme qué quería hacer cuando estábamos mal, si quería seguir o nos volvemos y yo quise seguir y él se quedó conmigo”, contó el propio Lionel en 2007 en entrevista con Radio del Plata.

Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento.



Fuerza, Leo 🇦🇷💪 pic.twitter.com/XpWnQ3317s — River Plate (@RiverPlate) August 8, 2026

Su padre negoció los contratos con el Barça y luego sus traspasos al Paris Saint-Germain e Inter de Miami, al mismo tiempo que se ocupaba de los derechos de imagen de su famoso hijo y sus múltiples inversiones en negocios inmobiliarios, hoteleros y gastronómicos.

En 2016, Messi y su padre fueron condenados por la justicia española bajo cargos de evasión fiscal, pero evitaron la cárcel por tratarse de una pena inferior a los dos años.