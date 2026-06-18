Fuera de Canchas

El padre de Leo Messi atraviesa un momento delicado de salud y así lo informa el astro argentino (FOTO)

Leo Messi arrancó su participación en su sexta Copa del Mundo con Argentina, pero al mismo tiempo recibió la noticia sobre el estado de salud de su padre

Leo Messi arrancó su sexta Copa del Mundo con Argentina.
Leo Messi arrancó su sexta Copa del Mundo con Argentina. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

Leo Messi vivió un gran momento al debutar con Argentina en su sexta Copa del Mundo; sin embargo, no todo ha sido bueno para el astro argentino, ya que recibió la noticia del estado de salud de su padre y este jueves salió un comunicado sobre este tema.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, se puede leer en el comunicado.

Leo Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Leo Messi tuvo una actuación excelsa en el debut de Argentina contra Argelia en la cancha del Estadio Kansas. El delantero del Inter Miami terminó con un triplete en su cuenta personal y con ello se colocó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

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El nacido en Rosario, Argentina, igualó a Miroslav Klose con 16 tantos para compartir el primer lugar del listado con el exjugador de la Selección Alemana, aunque no será sencillo defender su récord, ya que Kylian Mbappé está acechando la misma marca este año.

Lionel Messi tiene aún dos partidos de fase de grupos y algunos de la fase de eliminación para seguir sumando tantos a su cuenta y con ello aumentar su hegemonía en la tabla de los mejores rompe redes en las Copas del Mundo.

DCO

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