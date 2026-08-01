Atlante logra su primer triunfo en su regreso a la Liga MX tras quitarle el invicto al Cruz Azul de Joel Huiqui

El Atlante logró ante el Cruz Azul su primer triunfo en su torneo de regreso a la Liga MX.

El Atlante consiguió su primera victoria en su regreso a la Liga MX, luego de vencer 3-2 al Cruz Azul en el Estadio Azteca, en el marco de la Jornada 3 del Apertura 2026, un resultado sorpresivo y que además significó la primera derrota para los de La Noria bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, quien no había perdido en 10 juegos en el timón celeste.

Los Potros de Hierro se pusieron al frente poco antes del medio tiempo, con un remate de cabeza de Luis Puente al minuto 44, tras un centro de Walter Portales, en una acción en la que los celestes reclamaban una falta sobre el portero Andrés Gudiño.

¡Los Potros quieren la primera victoria del torneo! 👊



🎥 | Con gol de penal de Jhojan Julio, @Atlante recuperó la ventaja de dos goles sobre la Máquina. 😎#J3 #AP26 ✨#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/kz7flttQpk — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 2, 2026

¡La Máquina se mete al partido! 🚂



🎥 | Con potencia, Nico Ibáñez se hace presente en el marcador y anota el primero para @CruzAzul. 💙#J3 #AP26 ✨#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/9fgmqAUx0d — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 2, 2026

Apenas había comenzado la segunda mitad y el Atlante aumento su ventaja. Lo hizo gracias a un gran gol de Luis Calzadilla, quien definió con un potente y colocado remate de derecha fuera del área al 47′.

Atlante define el duelo a su favor en el complemento

Cruz Azul se metió al encuentro con el descuento conseguido por Nico Ibáñez, quien marco con un zurdazo en el área luego de un excelso pase filtrado de Charly Rodríguez al minuto 60.

Willer Ditta llegó a destiempo sobre Martín Fernández. El árbitro señaló penalti a favor de los azulgranas, el cual fue ejecutado por Jhojan Julio, quien engañó a Andrés Gudiño para conseguir el tercer gol de la noche para los visitantes administrativos.

¡Santo GOLAAAAAZO! 🚀



🎥| Luis Calzadilla sacó un potente disparo desde fuera del área para vencer al arquero de la Máquina. 👏#J3 #AP26✨#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/CnusNOUFkE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 2, 2026

¡El equipo azulgrana pegó primero! 🥵



Luis Puente ganó por los aires para abrir el marcador y darle la ventaja al @Atlante. 🎥#J3 #AP26 ✨#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/qYYlVyWeyp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 2, 2026

Óscar Jiménez le detuvo un penalti al ‘Toro’ Fernández al minuto 93, lo que se selló la gran noche del Atlante para alegría de su fiel afición, que espero 12 años para volver a ver una victoria del equipo del pueblo en la Liga MX; a pesar de que Agustín Palavecino hizo el segundo tanto de Cruz Azul al 100′.

Próximos partidos de Cruz Azul y Atlante

La Liga MX se pondrá en pausa el próximo fin de semana para darle paso a la cuarta edición de la Leagues Cup, justa en la que Cruz Azul y Atlante tendrán participación, así como el resto de los equipos del futbol mexicano.

Los Potros de Hierro debutan en el torneo binacional el martes 4 de agosto, cuando enfrenten al Vancouver Whitecaps en Canadá.

La Máquina tiene su primer cotejo en la Leagues Cup el jueves 6, día en el que medirá fuerzas al Philadelphia Union en Subaru Park, casa del club de la MLS.

EVG