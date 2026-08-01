Casemiro comete un inverosímil autogol en su primer juego en el estadio del Inter Miami (VIDEO)

Casemiro (al centro) se lamenta tras su autogol en el juego entre Inter Miami y Columbus Crew.

El brasileño Casemiro tuvo el peor debut posible en la cancha del Inter Miami, pues cometió un increíble autogol en el empate 2-2 de Las Garzas contra el Columbus Crew en encuentro de la MLS.

Corría el minuto 34 del primer tiempo cuando el mediocampista brasileño se barrió en su área con la intención de cortar un centro del club visitante, pero en ese afán introdujo el balón en su arco.

A goal is a goal 🤩 pic.twitter.com/0DZyLQwtIp — The Crew (@ColumbusCrew) August 2, 2026

El autogol de Casemiro significó el 1-1 parcial en el duelo con sede en el Nu Stadium, pues el Inter Miami se había adelantado gracias a una diana del veterano delantero uruguayo Luis Suárez al minuto 16.

Casemiro juega su primer partido en el Nu Stadium

El de este sábado fue el primer partido de Casemiro con el Inter Miami en el Nu Stadium, más no el primero con la franquicia de Florida.

El exmediocampista del Real Madrid debutó con Las Garzas el 25 de julio en el triunfo por 1-0 sobre el Montreal FC, cotejo que su nuevo club disputó en calidad de visitante.

En aquel juego entre Inter Miami y Montreal FC se dio el desafortunado choque de cabeza que sufrió el atacante mexicano Germán Berterame.

La llegada de Casemiro al Inter Miami generó polémica, pues el LA Galaxy tenía los derechos para ser el primer club de la MLS en fichar al oriundo de Sao Paulo.

¿Cuándo es el próximo juego de Casemiro y el Inter Miami?

Casemiro y el Inter Miami vuelven a las canchas el próximo miércoles 5 de agosto, cuando debuten en la Leagues Cup 2026.

Las Garzas enfrentarán en su primer juego en la competencia entre la Liga MX y la MLS al Atlético de San Luis. La sede de dicho compromiso será precisamente el Nu Stadium.

Monterrey y León serán los otros rivales del Inter Miami en la primera ronda de la Leagues Cup 2026, que en esta edición también tendrá algunos partidos en Canadá y en México.

EVG