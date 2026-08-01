Katia Itzel García recibe tremendo pelotazo en la cara durante el Querétaro vs Tigres (VIDEO)

Katia Itzel García fue elegida para impartir justicia en el partido entre los Tigres y el Querétaro, el cual fue muy disputado en el mediocampo, con varias faltas y dos penaltis que definieron al ganador en los últimos minutos del compromiso.

Durante el partido, la juez central vivió un terrible momento dentro del campo de juego. Un futbolista del Querétaro hizo una falta en el ecuador del campo y otro jugador de los Gallos Blancos terminó por despejar la esférica, pegándole a Katia Itzel García en la cara con la de gajos.

Le dieron un balonazo en la cara a Katia Itzel JAJAJAJAJpic.twitter.com/rZo2tzo4e2 — Mike (@BlueCFM_) August 1, 2026

Katia Itzel García marcó dos penales con ayuda del VAR

Katia Itzel García tuvo un trabajo difícil esta tarde en el Estadio Corregidora impartiendo justicia en el encuentro entre Tigres y Querétaro, pero al final los Gallos Blancos se llevaron la victoria.

El VAR también apareció en dos ocasiones en el cotejo para ayudar a la silbante mexicana a marcar dos penas máximas, aunque una de ellas ayudó al Querétaro a llevarse la victoria sobre los universitarios.

A pesar de que el partido fue complicado para Katia Itzel García, no faltaron los aficionados que no estuvieron de acuerdo en su decisión por la pena máxima a favor del Querétaro en los últimos minutos del compromiso.

¡GOOOOOOOOL DE QUERÉTARO!🔵⚫️

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Katia Itzel marca penal a favor de los Gallos Blancos en tiempo de compensación y Homenchenko le está dando el triunfo a los locales.@Club_Queretaro 3-2 @TigresOficial #LigaMX pic.twitter.com/1bKZhHi5yN — FOX (@somos_FOX) August 2, 2026

Katia Itzel García fue la primera árbitra mexicana en participar en un Mundial

Katia Itzel García hizo historia en el Mundial 2026 al ser la tercera árbitra en ser juez central en un partido de Copa del Mundo, solo por detrás de la estadounidense Tori Penso y la francesa Stéphanie Frappart. La silbante mexicana saltó al campo para el encuentro entre Países Bajos y Túnez en la cancha del Estadio Kansas City.

Lo que se llevó los reflectores fue el uniforme que portó Katia Itzel García, pues trae las tres franjas con los colores de la bandera de México y en la espalda su apellido. La juez azteca está acompañada de Sandra Ramírez , quien fungió como primera asistente del compromiso junto a su compatriota.

DCO