El increíble grito de Katia Itzel a Miguel Herrera que cualquiera dejaría de reclamar (VIDEO)

Katia Itzel García fue la silbante designada para impartir justicia en el partido entre el América y el Atlante, pero desde los primeros minutos los reclamos hacia la árbitra mexicana han sido constantes, tanto así que Miguel Herrera salió regañado y con una tarjeta amarilla encima.

Después de una jugada que parecía de tarjeta roja para un mediocampista del América, el técnico del Atlante comenzó a reclamarle a la silbante central por no ir a revisar la acción en el monitor del VAR, por lo que Katia Itzel García retó a Miguel Herrera con la mirada y después decidió sacarle la tarjeta amarilla. El estratega mexicano se quedó callado y comenzó a conversar con uno de sus jugadores.

Katia Itzel retando con la mirada al Piojo y lo amonesta



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Katia Itzel García en el ojo del huracán por jugada polémica del América

La tarjeta amarilla de Miguel Herrera se dio después de una polémica jugada en el partido con un jugador del América, una acción que meritaba para ser revisada en el monitor del VAR por la fuerza con la que Ícaro entró sobre Jhojan Julio.

El mediocampista de las Águilas se barrió en su propio campo para rescatar la pelota y terminó pateando al futbolista de los Potros de Hierro. Jhojan Julio se tiró al césped y estuvo varios minutos siendo atendido por los médicos del club.

Sin embargo, Katia Itzel García nunca fue llamada por el VAR y todo quedó en un saque de manos. Las redes sociales comenzaron a llenarse de este video, ya que es la primera jugada polémica del América en esta campaña.

Rojotaaa para el América que no le marcan,

mendigo Infantino siempre les ayuda jajaja.#ViernesBotanero #LigaMX pic.twitter.com/5sXXVzWqDY — ♌️Leo |🍀🎲👁️ (@artaud_22) July 25, 2026

Katia Itzel García vuelve a la actividad en Liga MX tras el Mundial

Katia Itzel García se convirtió en la tercera mujer en arbitrar un partido de Copa del Mundo. La mexicana lo hizo este año en el Mundial 2026 en el partido entre Túnez y Países Bajos, el cual terminó ganando la escuadra que comandaba Ronald Koeman.

Después de participar como silbante central en el compromiso antes mencionado y tener apariciones como cuarto árbitro, la mexicana terminó su participación en el Mundial de la FIFA y volvió a México para seguir su actividad en la Liga MX.

La juez mexicana fue designada para el América vs. Atlante después de no tener participación en la primera jornada del Apertura 2026. Uno de los siguientes retos en la carrera de Katia Itzel García es participar en la final del futbol mexicano varonil, ya que en la rama femenil ya impartió justicia en un partido por el título.

DCO