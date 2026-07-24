¿Por qué la polémica jugada de Rodolfo Cota contra el Atlante no fue tarjeta roja? (VIDEO)

Rodolfo Cota estuvo cerca de salir expulsado del partido entre el América y el Atlante, pero el VAR salvó al portero americanista de dejar a su equipo con 10 hombres y la ventaja en el marcador, ya que Katia Itzel García revirtió su decisión después de ver la acción en el monitor que está en el campo de juego.

El arquero azulcrema se barrió fuera del área para recuperar un balón que quedó corto después de un pase de uno de sus compañeros, pero terminó tocando la zona entre el pecho y el brazo, por lo que la árbitra central le mostró la tarjeta roja al guardameta mexicano.

Esta si no es roja para el América.

El balón le pega en el muslo a Cota y después le pega en la costilla que está en la axila, según Katia Itzel😅😏#ViernesBotanero #LigaMX pic.twitter.com/5WlpHjyvja — ♌️Leo |🍀🎲👁️ (@artaud_22) July 25, 2026

¿Por qué Rodolfo Cota se salvó de irse expulsado ante el Atlante?

El VAR llamó a Katia Itzel García para que la silbante central revisara más a fondo la jugada en la que Rodolfo Cota se fue expulsado del partido y en el monitor en campo analizó a fondo la barrida del guardameta.

La razón por la que Rodolfo Cota no se fue expulsado del partido fue gracias a que el balón tocó primero en uno de sus muslos y después contactó la zona del pecho y el brazo, así que todo terminó con un bote a tierra.

Miguel Herrera y varios jugadores del Atlante lucieron furiosos por la decisión de la silbante mexicana, ya que en el primer tiempo también existió una jugada polémica de Ícaro sobre Jhojan Julio que para los Potros de Hierro era tarjeta roja por una entrada temeraria del azulcrema sobre el azulgrana.

DCO