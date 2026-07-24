Futbolista del León recibe duro golpe en la cabeza y queda noqueado al instante (VIDEO)

Momentos de tensión se vivieron en la cancha del Estadio Caliente después de que Alonso Alvarado recibió un duro golpe en la cabeza por parte de Jackson Porozo. El jugador del León cabeceó la pelota para habilitar a su compañero y el defensa de los Xolos llegó tarde a la jugada, golpeando a su rival.

En cuanto Alonso Alvarado recibió el golpe en la parte lateral derecha de la cabeza, cayó directo al césped, volviendo a pegarse en el rostro. Las acciones del partido se detuvieron de inmediato; el árbitro central y los jugadores en el campo pidieron la entrada de las asistencias para revisar a los dos futbolistas.

Alonso Alvarado fue sustituido tras su golpe en la cabeza

El protocolo de conmoción se activó en el Estadio Caliente para cerciorarse de que el futbolista del León estaba en condiciones de continuar en el partido ante los Xolos y, al final, el futbolista mexicano fue sustituido del encuentro.

El delantero de los Panzas Verdes se mantuvo en el juego durante el resto de la primera parte y en el arranque de la segunda mitad fue sustituido por Edgar Guerra para cuidar su integridad, ya que no fue un golpe menor.

Todo quedó en un mal momento para el equipo de Javier Gandolfi, pero seguramente el jugador de los Panzas Verdes será sometido a algunos estudios para descartar lesiones graves en la cabeza y que esté listo para la siguiente jornada del Apertura 2026.

DCO