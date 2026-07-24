¿Quién es Francisco Iturbide, el becario que se convirtió en el nuevo presidente de la Liga MX?

La Liga MX presentó a su nuevo presidente a partir de este Apertura 2026. Francisco Iturbide tomará las riendas de la primera división del futbol mexicano después de que los dueños de los 18 clubes tomaran esta decisión y a partir de ahora el certamen local y la Federación Mexicana de Futbol operarán con dos razones sociales independientes.

La persona que estaba en este puesto antes de que Francisco Iturbide fuera seleccionado era Mikel Arriola, quien actualmente es el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, con algunos cargos en la FIFA.

Francisco Iturbide, de becario a presidente de la Liga MX

La Liga MX eligió a Francisco Iturbide como el nuevo presidente del futbol mexicano, una persona que ha estado cerca del futbol mexicano desde muy joven al jugar hasta la Sub-20 del Club América.

Su llegada a la organización de la Liga MX se dio hace poco más de una década, cuando inició como becario en el futbol mexicano y ahora le dieron la confianza de liderar la primera división de nuestro país y ser un ente aparte de la Federación Mexicana de Futbol.

“Trabajé al frente de la Liga MX durante todos estos 11 años y también me gustaría agradecer al comité de ética y buen gobierno por respaldar y apoyar dicha designación así como los 18 dueños que ratificaron la designación del comisionado, es un día muy especial para mí que hace 11 años, como becario llegué a esta institución, convencido que con trabajo, paciencia y dedicación, se pueden alcanzar tus sueños, el camino ha estado lleno de retos, aprendizajes, tristezas, alegrías mismos que me permitieron crecer y desarrollar dentro de esta gran institución, es un honor y un orgullo representar a nuestra Liga”, comentó.

La #Jornada1 del #Apertura2026 registró la mejor asistencia a los estadios desde 2018. 🏟️



Gracias por llenar las tribunas, hacer vibrar cada partido y demostrar que la pasión por nuestra liga se vive como en ningún otro lugar. 👏#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/6MwjLRAyg7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 23, 2026

Esta es la experiencia de Francisco Iturbide en el futbol mexicano

El nuevo presidente de la Liga MX arrancó su carrera como directivo en el futbol mexicano, fue Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo, además de que fue pieza clave en la organización de los calendarios y competencias en los últimos años.

Esta decisión también separó a la Liga MX de la FMF y se creó un vehículo denominado Liga Mexicana de Futbol Profesional A.C. Esta nueva organización otorgará a cada club un voto dentro de la asamblea y decisiones que se tomen para el futuro del torneo.

Sin embargo, Francisco Iturbide llega en un momento cumbre de la Liga MX después de que fue eliminado por completo el ascenso y el descenso, un tema que molestó a todos los equipo de la Liga de Expansión.

DCO