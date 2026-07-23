Leagues Cup 2026 tendrá partidos en México; sedes, cuántos son y todos los detalles del torneo entre la Liga MX y la MLS

La Liga MX y la MLS presentaron lo que será la cuarta edición de la Leagues Cup, que por primera vez tendrá cuatro partidos en México, recordando que las primeras veces todos los juegos se realizaron en Estados Unidos.

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y Tom Mayo, Director Ejecutivo de Leagues Cup, anunciaron los detalles de la nueva edición del campeonato, que se jugará entre el 4 de agosto y 6 de septiembre.

Toluca, Monterrey y Ciudad de México son las sedes elegidas para albergar los juegos de la Leagues Cup. Los Diablos Rojos se miden al Seattle Sounders y FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez; Tigres recibe al Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario; y Club América en el Azteca le hace los honores al San Diego FC.

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“Leagues Cup es el único torneo del mundo entre dos Ligas y hoy está evolucionando, porque además de acercar a nuestros 18 Clubes a los 60 millones de aficionados que tenemos en Estados Unidos, hoy está llegando a México por primera ocasión. Esto es un reflejo del plan de futuro entre la LIGA MX y la MLS”, dijo Mikel Arriola, Comisionado de la FMF.

“La Leagues Cup va a ofrecer un gran espectáculo, una gran rivalidad y dará continuidad a la relevancia del futbol de Norteamérica que ya vimos en la Copa del Mundo que organizaron también estos tres países”, agregó el directivo mexicano.

Robert Lewandowski sabe lo que significa el regreso de @ChicagoFire a #LeaguesCup2026 🔥 pic.twitter.com/sddmGuglCG — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 23, 2026

El formato de la Leagues Cup 2026 consta de tres partidos por equipo en la fase de grupos, enfrentando a rivales de la liga contraria para “asegurar la equidad deportiva”.

El torneo otorga plazas para la Concacaf Champions Cup 2026 a los equipos mejor posicionados.

“La esencia de Leagues Cup está en la rivalidad entre la Liga BBVA MX y la MLS. El nuevo formato nos permite garantizar más enfrentamientos directos entre ambas ligas, al tiempo que ofrece una mejor experiencia competitiva para clubes, jugadores y aficionados”, comentó Tom Mayo, Director de Leagues Cup.

“Por primera vez traeremos partidos de Leagues Cup a México, una decisión que reconoce el mérito deportivo de los clubes mejor posicionados y fortalece el vínculo del torneo con la afición mexicana”, apuntó Víctor Guevara, vicepresidente de competencias.

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