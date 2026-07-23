Donald Trump recibe a los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump recibió a Shohei Ohtani y a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de la Serie Mundial, en la Casa Blanca el jueves, con un acto en el Jardín de las Rosas para celebrar su segundo título en el mismo número de años.

Los Dodgers superaron por poco a los Azulejos de Toronto en el Juego 7 el pasado octubre para convertirse en los primeros campeones consecutivos en un cuarto de siglo. Trump agasajó al equipo en el Salón Este de la Casa Blanca en abril de 2025 para conmemorar su campeonato de la Serie Mundial de 2024.

A Congressional Reception for the Champs. 🏆🏆 pic.twitter.com/YrUYtn4EG4 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 23, 2026

Las visitas de equipos deportivos a Trump en la Casa Blanca a veces han sido fuente de controversia desde su primer mandato. Eso incluye 2018, cuando el presidente retiró una invitación a los Eagles de Filadelfia, campeones del Super Bowl, después de que muchos jugadores sugirieran que podrían saltarse ese viaje.

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Esta vez, la estrella de los Dodgers y jardinero derecho Mookie Betts no asistirá, al señalar que prefiere pasar con su familia lo que es un día libre programado para el equipo, aunque sí acudió a la visita de 2025. El mánager del equipo, Dave Roberts, sugirió que el viaje tiene más que ver con ganar que con la política.

“Mi línea oficial, mi línea personal, es que espero que recibamos esta invitación todos los años porque ese es el objetivo: ganar un campeonato, recibir esta invitación a la Casa Blanca”, señaló el viernes Roberts.

Los Dodgers consideraron originalmente ir a la Casa Blanca el pasado abril durante una serie contra los Nacionales de Washington, pero un calendario apretado al inicio de la temporada no lo permitió. En su lugar, están en la capital del país durante el día libre entre una serie recién concluida ante los Filis de Filadelfia y el juego inaugural del viernes contra los Mets de Nueva York en Queens.

Los equipos campeones de beisbol han acudido a la Casa Blanca desde 1869, cuando el presidente Ulysses S. Grant recibió a los Cincinnati Red Stockings. Fueron el primer equipo plenamente profesional en visitar la Casa Blanca y terminaron invictos esa temporada, aunque la Serie Mundial no se estableció en su forma moderna hasta 1903.

Desde la visita de los Dodgers el año pasado, Trump ha remodelado el Jardín de las Rosas y añadió una zona de patio que recuerda a su club Mar-a-Lago en Florida.

Trump, aficionado al beisbol y neoyorquino de nacimiento, ha estado durante años estrechamente asociado con los Yankees de Nueva York, cuyo fallecido propietario de larga data, George Steinbrenner, era un amigo cercano.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/F1ty74N0G9 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 23, 2026

Pero el presidente destacó a los Mets de Nueva York en un mitin en Georgia el miércoles, cuando elogió a la directiva de los Bravos de Atlanta, el equipo local, y arremetió contra los Mets por su nómina altísima y su récord perdedor.

“Me gusta el beisbol. Los Mets tienen el salario más alto del beisbol y pierden todo el tiempo”.

Trump estuvo acompañado en el escenario durante ese acto por el exmánager de los Bravos Brian Snitker y por Mike Plant, presidente y director ejecutivo de la Braves Development Company.

“Hay equipos así, que nunca bajan”, sostuvo Trump. “Luego tienes otros equipos que llevan años reconstruyendo. No quiero mencionar equipos porque conozco a todos los dueños. Todos son amigos míos”.

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