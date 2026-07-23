Los Juegos Centroamericanos y del Caribe cumplen 100 años de historia y son el torneo deportivo más longevo

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 conmemoran 100 años de historia de esta competencia desde la primera edición que se llevó a cabo en 1926 en la Ciudad de México y la ciudad en República Dominicana tiene el privilegio de albergar el evento número 25 este año.

Los juegos son la justa deportiva más longeva de la región. El evento arranca este viernes 24 de julio con la inauguración y llegará a su fin el 8 de agosto, cuando se den a conocer a los últimos medallistas de esta edición del torneo.

Durante las dos semanas de actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, más de 6 mil atletas tendrán participación en las 40 diferentes disciplinas que conforman al evento, además de que asisten 37 países y México es uno de los favoritos para llevarse el primer lugar del medallero.

Hace ya un siglo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron instaurados con el fin de fortalecer a los deportistas entre los países de Centroamérica y el Caribe. Esto también ayuda a los atletas a fortalecer su carrera profesional y ayuda a los deportistas a tener una preparación internacional de cara a los Juegos Olímpicos.

Después de su primera edición, la justa veraniega comenzó a llevarse a cabo de forma periódica, cada cuatro años para ser exactos, y ha ido evolucionando para convertirse en una de las competencias más importantes del continente, junto a los Juegos Panamericanos.

Santo Domingo recibe a los Juegos Centroamericanos y del Caribe por tercera vez

La ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por tercera ocasión en su historia, aunque la última vez que lo hicieron fue en 1986 y en 1974 se convirtieron en anfitriones del torneo por primera vez.

Aunque esta edición es aún más especial que las dos anteriores, ya que Santo Domingo recibe el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así que prepararon diferentes actividades fuera del deporte para los visitantes.

Para los aficionados que viajen a República Dominicana a disfrutar de los juegos podrán entrar al museo conmemorativo en el que se explica más a fondo sobre la historia del certamen desde la primera edición en 1926 hasta el 2026 cuando se disputará la vigesimoquinta edición.

DCO