Estas son todas las disciplinas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 están a días de iniciar y los atletas ya están listos para iniciar su participación en su respectiva disciplina. Serán 40 deportes diferentes los que veremos en acción este año en el evento, el cual tendrá su ceremonia de inauguración el próximo viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La primera disciplina en empezar con la actividad antes de la ceremonia de inauguración fue el waterpolo, que lleva desde el día 20 definiendo al equipo ganador de la medalla de oro y será el próximo domingo 26 de julio cuando se defina al país que estará en lo más alto del podio.

Estas son todas las disciplinas que habrá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 servirán para varios atletas como un reto previo a encaminarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, si es que ya tienen su boleto o pelearán por el mismo en las próximas competencias.

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Disciplinas

Ajedrez

Atletismo

Bádminton

Baloncesto

Balonmano

Béisbol

Boliche

Boxeo

Canotaje de Velocidad

Ciclismo

Aguas Abiertas

Clavados

Natación Artística

Natación

Waterpolo

Deportes Electrónicos

Ecuestre

Esgrima

Esquí acuático

Fútbol

Gimnasia

Golf

Halterofilia

Hockey

Judo

Karate

Lucha

Netball

Patinaje

Pentatlón moderno

Remo

Rugby

Softbol

Squash

Surf

Taekwondo

Tenis

Tenis de Mesa

Tiro con Arco

Tiro Deportivo

Triatlón

Vela

Voleibol

La delegación mexicana es una de las favoritas para llevarse el mayor número de preseas y quedar en el primer lugar del medallero. Nuestro país lleva dos ediciones seguidas siendo el ganador del torneo y este año pueden sumar su tercer primer puesto consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

DCO