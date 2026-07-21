¿Cuánto dinero ganarán los mexicanos que consigan medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Imagen del abanderamiento de la delegación que representará a México en Santo Domingo 2026.

La Conade entregará desde 8 mil hasta 50 mil pesos a los deportistas mexicanos que ganen medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto en la capital de República Dominicana.

Los 646 deportistas que representan a México en el evento regional intentarán revalidar el primer lugar en el medallero para el país por tercera edición en fila, luego de terminar en lo más alto del podio en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

La delegación nacional 🎾 ya está en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 🇩🇴, lista para dar lo mejor.



👉🏻 En San Salvador 2023 logró tres medallas.

👉🏻 El tenis se jugará en República Dominicana del 24 al 31 de julio.#SantoDomingo2026 #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/PtirWoVCC3 — CONADE (@conadeoficial) July 22, 2026

En deportes individuales, el deportista que se cuelgue la presea áurea se llevará 50 mil pesos. En pruebas compartidas, el premio económico para los que obtengan el metal dorado será de 30 mil pesos, mientras que en competencias por equipo el estímulo para los ganadores del oro será de 15 mil pesos.

Premios para medallistas de México en Santo Domingo 2026

En competencias individuales

Oro : 50 mil pesos

Plata : 30 mil pesos

Bronce: 15 mil pesos

En pruebas compartidas

Oro : 30 mil pesos

Plata : 15 mil pesos

Bronce: 10 mil pesos

En competencias por equipo

Oro : 15 mil pesos

Plata : 10 mil pesos

Bronce: 8 mil pesos

Los entrenadores también recibirán premios económicos

Los entrenadores de los atletas mexicanos que se suban al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 también recibirán estímulos económicos.

En las pruebas individuales, el bono será de 50 mil pesos para los que cosechen el oro, 24 mil pesos para los que se cuelguen la plata y 7 mil 500 pesos para los que ganen el bronce.

En las pruebas compartidas, se le dará 30 mil pesos a los entrenadores de los deportistas que consigan el oro, 12 mil pesos a cuyos alumnos se lleven la plata y 5 mil pesos para los que consigan el bronce.

El premio económico para los entrenadores cuyos atletas obtengan la presa dorada en competencias por equipo será de 15 mil pesos; 8 mil pesos para los de plata y 4 mil pesos para los del bronce.

EVG