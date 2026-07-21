Pep Guardiola prefiere año sabático que dirigir la selección de Italia, aseguran

Aunque el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, admitió este martes que mantiene conversaciones con Pep Guardiola, parece que aún queda un tramo para determinar si la operación podría llegar a buen puerto.

En ese sentido, aseguró que con tal de ficharlo, la selección estaría dispuesta a hacer una excepción presupuestaria: “Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Pep Guardiola”, dijo en el programa italiano Vivavoce.

🤯🇮🇹 PEP GUARDIOLA RECIBIÓ LA PROPUESTA PARA SER EL NUEVO ENTRENADOR DE ITALIA.



Se REUNIÓ con Paolo Maldini y Leonardo durante este fin de semana. ‼️



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“Era importante y correcto abrir un diálogo y mantenerlo vivo, pero eso no debe interpretarse como una falta de consideración hacia los demás candidatos”, agregó, dejando claro que las negociaciones no implican una unión oficial.

¿Pep Guardiola no dirigirá la selección de Italia?

Tras su salida del Manchester City en mayo, una fuente de ESPN señaló que a pesar de la oferta de la selección para Guardiola, la conversación que hubo entre él y la FIGC duró apenas “un minuto”, pues su intención tomarse “al menos” un año de descanso.

Asegura el medio deportivo que otras selecciones ya tantean la posibilidad de que el catalán dé el salto al fútbol de selecciones, aunque parece que el deseo de tomar un año sabático es general.

La fuente no pudo confirmar qué otros países se habían puesto en contacto con él, aunque se especula que se trata de Países Bajos, tras la salida de Ronald Koeman producida después de la derrota ante marruecos en los dieciseisavos de final.

El próximo director técnico de la selección italiana será el sustituto de Gennaro Gattuso. Además de Pep Guardiola, el presidente de la FIGC confirmó que entre los candidatos figuran otros nombres como Andrea Pirlo o Roberto Mancini.

Pep Guardiola deja al Manchester City tras caso 10 años ı Foto: Especial

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