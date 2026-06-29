¿Quién es Enzo Maresca? el nuevo entrenador del Manchester City tras la salida de Pep Guardiola

Manchester City contrató el lunes a Enzo Maresca como sucesor de Pep Guardiola después de llegar a un acuerdo con el Chelsea sobre la compensación por el entrenador italiano tras su complicada salida del club londinense en enero.

Maresca firmó un contrato de tres años con el City y asumirá la abrumadora tarea de reemplazar a uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, después de que Guardiola llevó al City a conquistar 17 trofeos importantes en su década al mando antes de irse en mayo.

Enzo Maresca, de 46 años, regresa para una tercera etapa en el City, donde fue entrenador de la academia en la temporada 2020-21 y luego asistente de Guardiola en 2022-23, el año en que el equipo ganó el triplete de la Liga Premier, la Liga de Campeones y la Copa FA.

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La historia de Enzo Maresca en el futbol de Inglaterra

Después de eso, Enzo Maresca se unió al Leicester, al que condujo al título en la Championship, la segunda división de Inglaterra, antes de incorporarse de inmediato al Chelsea para lo que hasta ahora ha sido su único trabajo como entrenador en la máxima categoría.

Estuvo en el Chelsea desde junio de 2024 hasta enero de 2026, ganando los títulos del Mundial de Clubes y de la Conference League y también clasificándose a la Liga de Campeones.

Maresca se fue a principios de enero tras un deterioro en su relación con la jerarquía del Chelsea, y el club dijo en un comunicado —publicado al mismo tiempo que el City anunció la llegada de Maresca— que el italiano sintió en ese momento que " podría haber una oportunidad para que sucediera a Pep Guardiola al final de la temporada".

An exciting new chapter awaits ✍️ pic.twitter.com/TpsdupPM4B — Manchester City (@ManCity) June 29, 2026

Enzo Maresca será el sucesor del mejor entrenador del Manchester City

Enzo Maresca tiene la tarea casi imposible de seguir los pasos de Guardiola, cuyo periodo récord en el Etihad Stadium incluyó seis títulos de la Liga Premier —incluidos cuatro consecutivos sin precedentes— y el primer título de la Liga de Campeones.

“El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad brillante para mí”, dijo Maresca en un comunicado del City.

A Guardiola se le preguntó en su última conferencia de prensa como entrenador del City si tenía un mensaje para su sucesor, fuera quien fuera.

“Simplemente sé tú mismo. El club te apoyará incondicionalmente, ese es el mayor cumplido. Sé tú mismo… sé libre con tus ideas y trabaja mucho. Todo estará bien”, expresó

DCO