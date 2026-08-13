Julián Quiñones inicia la campaña en Arabia Saudita con golazo y asistencia; sigue imparable (VIDEO)

Luego de brillar en la Copa del Mundo 2026, el delantero mexicano Julián Quiñones tuvo un gran inicio de temporada con el Al-Qadisiya en la liga de Arabia Saudita, pues anotó y asistió en en la victoria de su equipo ante el Al-Shabab.

Julián Quiñones, autor de cuatro anotaciones en Norteamérica 2026, ya lleva 74 goles y/o asistencias en 69 partidos con el Al-Qadisiya, manteniendo su gran estado de forma que dejó en el certamen mundialista.

La Pantera apareció cuando su equipo más la necesitaba. Los Caballeros del Najd iniciaron perdiendo el duelo ante el Al-Shabab, que se fue arriba en el marcador a los 15 minutos de tiempo corrido con anotación de Hammam Al-Hammami.

A los 36′ llegó el empate vía Mohammed Abu Al-Shamat. Parecía que la igualdad prevalecería, pero Julián Quiñones tenía otro planes y a diez minutos del final del duelo apareció con su anotación para darle la ventaja al Al-Qadisiya.

De primera intención el exjugador del Atlas remató para empezar la remontada, la cual se consumó con una gran asistencia del ariete mexicano para la diana de Turki Al-Ammar, quien puso el 3-1 definitivo.

Julián Quiñones se queda en Arabia Saudita

Después de la Copa del Mundo 2026 se esperaba que Julián Quiñones pudiera salir del Al-Qadisiya de Arabia Saudita para dar el salto a un equipo de Europa y aunque se le vinculó con el Chelsea de la Premier League no se concretó su fichaje.

Medios internacionales señalan que fue el alto precio con el que el conjunto saudita quería vender a Quiñones el motivo por el que no se cerró el trató. El Chelsea habría mostrado interés, pero decidido ir por otro jugador al enterarse del valor del delantero mexicano.

Julián Quiñones firmó una Copa del Mundo inolvidable. En su primera edición se convirtió en uno de los mejores goleadores de México dentro del torneo. Marcó cuatro dianas e igualó a Luis Hernández y Javier Hernández con la misma cantidad de anotaciones.

El Matador consiguió sus cuatro tantos durante Francia 1998, cuando marcó dos veces frente a Corea del Sur, uno contra Países Bajos y otro ante Alemania en los octavos de final. Por su parte, Chicharito repartió sus cuatro goles entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

aar