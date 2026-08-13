El radical cambio de look de Cristiano Ronaldo en su regreso al Al-Nassr que vuelve locas las redes sociales (VIDEO)

Cristiano Ronaldo presumió su nuevo look en su regreso a los entrenamiento con al Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos con el Al-Nassr después de participar en el Mundial 2026 con Portugal y disfrutar de unas merecidas vacaciones con su familia. Aunque el astro portugués sorprendió a la afición con su radical cambio de look que presumió en sus redes sociales tras su primera sesión de ejercicios con el conjunto de Arabia Saudita.

El delantero de 41 años apareció con el Al-Nassr luciendo un corte parecido al que utilizó en la Copa del Mundo pero con el cabello pintado de un naranja clarito, un tono que le gusto a varios aficionados que comentaron en su publicación en su cuenta de X.

Cristiano Ronaldo sigue acechando la marca de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo culminó la temporada pasada junto a su participación en el Mundial con 976 goles y esta campaña que está por iniciar podría ser en la que CR7 consiga la marca de las 1000 anotaciones, convirtiéndose en el primer futbolista en conseguirlo en la historia de este deporte.

El delantero portugués está a solo 24 goles de llegar a 1000 tantos y en la campaña pasada con el Al-Nassr marcó 30 goles entre todas las competencias, así que no es descabellado decir que el astro portugués podría alcanzar este logro en la campaña 2026/2027.

Cristiano Ronaldo está a días de iniciar su cuarta temporada con el Al-Nassr y la tercera desde el inicio, ya que su llegada al conjunto saudí se dio en enero del 2023 y solo disputó la mitad de la campaña 2022/2023.

القائـد يشـارك في التدريبـات 🐐 pic.twitter.com/fHvEs4j9GI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 13, 2026

¿Cuándo arranca la temporada del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo?

El Al-Nassr no terminó de la mejor manera la pretemporada de cara a una nueva campaña, ya que en cuatro compromisos solo consiguieron una victoria y sufrieron tres derrotas, ante el Benfica B, Estrela Amadora y el Almería.

Aún así, el conjunto que dirige Ange Postecoglou arranca la nueva temporada de la Saudi Pro League este 15 de agosto del 2026 cuando enfrenten al Al-Fateh en la primera jornada de la Saudi Pro League.

Este compromiso es fundamental en la búsqueda del Al-Nassr por ser bicampeones de la Saudi Pro League. A la par de disputar la liga local, estarán participando en la King’s Cup, la Supercopa Saudí, la Liga de Campeones Élite de la AFC y la Copa de Campeones de Clubes Árabes.

DCO