Maratón CDMX 2026: Fecha, ruta, costo, precio y premio

Algunas personas disfrutan de actividades al aire libre durante el verano, y los maratones son una de los pasatiempos que se pueden realizar tanto de manera individual como en compañía.

En la Ciudad de México, por medio del Instituto del Deporte de la Ciudad de México el Mundo de Atletismo en México, World Athletics (WA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Internacional de Distancia (AIMS, por sus siglas en inglés), se realizará un maratón.

El pasado 9 de agosto se llevó a cabo el Maratón de las Infancias 2026 en la CDMX, en el que pudieron participar menores desde los 6 años hasta los 12 años en distancias distintas de 200, 400 y mil metros.

El XLIII Maratón de la CDMX 2026 se realizará bajo el lema “Por una capital de transformación y derechos”, y en La Razón te compartimos la fecha, los requisitos y todo lo que necesitas saber.

🙌✨No te puedes perder el Maratón de las Infancias 2026. Consulta la convocatoria aquí:https://t.co/gOtGd19UJ6 pic.twitter.com/pj3YZ4kbFG — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) August 1, 2026

XLIII Maratón de la CDMX

El XLIII Maratón de la CDMX se realizará el domingo 30 de agosto del 2026, con cupo para 30 mil corredores que podrán comenzar a correr en horarios de salida desde las 05:35 horas hasta las 06:30 horas.

Las inscripciones para el público en general cerrarán el miércoles 26 de agosto en su plataforma digital y en las tiendas Martí, mientras que las inscrpciones disponibles en la Expo Maratónn cerrarán el 29 de agosto cuando se agoten, con un límite establecido a las 16:00 horas.

No todo es correr más… escuchar tu cuerpo, respetar tus ritmos y seguir tu plan también son parte del camino rumbo al Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026. 💪✨



¿Tú cómo entrenas para llegar a esos 42K? 👟🔥#MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/qlWYBcSdpV — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) May 17, 2026

Para participar se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Edad mínima 18 años, cumplidos al día del evento

Los corredores nacionales deben cubrir el monto de inscripción

Los corredores extranjeros deben cubrir el monto de inscripción

Los corredores extranjeros ELITE deberán presentar el aval de su Federación respectiva y comprobar su calidad migratoria

El costo de inscripción es de 870 pesos para corredores nacionales, y de 125 dólares para corredores extranjeros; sin embargo, quienes realicen su inscripción el 27, 28 y 29 de agosto en la Expo Maratón, deberán pagar mil 200 pesos.

Te esperamos en la Meta del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 🏁🇲🇽



Inscríbete en: https://t.co/3iFl05xj0T#MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 pic.twitter.com/gU7dM58EOP — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) February 14, 2026

Existen 10 categorías para el XLIII Maratón de la CDMX:

Libre, para personas de 19 a 34 años Master, para personas de 35 a 39 años Veteranos, para personas de 40 a 44 años Veteranos II, para personas de 45 a 49 años Veteranos III, para personas de 50 a 54 años Veteranos IV, para personas de 55 a 59 años Veteranos V, para personas de 60 a 64 años Veteranos VI, para personas de 65 años o más Personas con discapacidad motriz (sillas de ruedas) Personas con discapacidad visual (ceguera total, parcial y débiles visuales) (T11, T12 y T13)

Se tendrán premios para los corredores que queden entre los primeros 8 lugares absolutos del maratón de la CDMX:

1 Lugar: 50 mil dólares y un reloj Garmin

2 Lugar : 20 mil dólares y un reloj Garmin

3 Lugar: 10 mil dólares y un reloj Garmin

4 Lugar: 6 mil 562.93 dólares

5 Lugar: 4 mil 949.46 dólares

6 Lugar: 3 mil 281.46 dólares

7 Lugar: 2 mil dólares

8 lugar: Mil 344.86 dólares

Premios Maratón CDMX ı Foto: Captura de pantalla

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.