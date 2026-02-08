Él es Kenneth Walker III, el corredor de Seahawks que fue el MVP del Super Bowl LX

Kenneth Walker III fue el jugador clave en el Super Bowl LX para que los Seattle Seahawks movieran las cadenas en todo el partido; gracias a él, su equipo estuvo en gran posición durante diferentes etapas del partido para que el pateador sumara tres puntos a la cuenta de los campeones.

Durante todo el partido, el corredor de 25 años tuvo números excepcionales, sumando 27 acarreos en los cuatro cuartos, 135 yardas y casi cierra un partido perfecto con un touchdown; sin embargo, un castigo por holding de la línea ofensiva fue lo que le quitó su anotación a Kenneth Walker III.

KENNETH WALKER III IS SUPER BOWL LX MVP. #SBLX pic.twitter.com/YJyekPJK5g — NFL (@NFL) February 9, 2026

Kenneth Walker III rompe una racha de 28 sin un corredor como MVP del Super Bowl

Kenneth Walker III tuvo un juego de ensueño en la cancha del Levi’s Stadium para darle el título de la NFL por segunda vez a los Seattle Seahawks y tomar revancha sobre los Patriots después de lo ocurrido en 2015.

La última vez que un corredor fue el Most Valuable Player (MVP) del Super Bowl fue en 1998, cuando Terrell Davis, exjugador de los Denver Broncos, firmó una estupenda actuación en el Súper Tazón para ser nombrado el mejor jugador de la edición XXXII.

Smith Njigba o Rashid Shaheed son otros dos de los jugadores que pudieron pelear por el título al mejor jugador del Super Bowl; sin embargo, durante el partido fueron detenidos por la defensiva de Patriots, mientras que Walker III aprovechó los espacios en cada acarreo.

Kenneth Walker finds space for 30 yards!



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/IsQkiEskFp — NFL (@NFL) February 9, 2026

¿Quién fue el MVP en el Super Bowl de la temporada pasada?

El año pasado, los Philadelphia Eagles evitaron que los Kansas City Chiefs lograran el primer tricampeonato en la historia del Super Bowl, pasando por encima de Patrick Mahomes y compañía al vencerlos 40-22 en Nueva Orleans.

El año pasado, el mariscal de campo Jalen Hurts fue elegido como el mejor jugador del Super Bowl LIX, dándole su segundo Vince Lombardi a la franquicia de Philadelphia; el primero que ganaron fue en 2018 cuando vencieron a los Patriots en la final de la NFL.

Cabe recalcar que los Patriotas de Nueva Inglaterra han llegado en doce ocasiones al Super Bowl y solo han podido ganar seis de esas veces y las otras seis han sido subcampeones de la NFL.

