Mi meta está en ser campeón de JO y mundial: Erick Portillo

El atletismo mexicano vive un gran momento y uno de sus principales exponentes es Erick Portillo, quien comenzó el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028 con una medalla de plata en salto de altura en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta celebrado en Torún, Polonia. Su objetivo no es otro que ser monarca mundial y olímpico.

El originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, quien obtuvo la plata en Polonia con marca de 2.30 metros, reconoció que se había visualizado en el podio, y que después de colgarse la presea plateada está más convencido de que puede conseguir lo mismo en los próximos Juegos Olímpicos.

El Dato: El atleta mexicano comenzó a estudiar fisioterapia en la Universidad del Valle de México en su natal Chihuahua en el 2021, pero se inclinó por el deporte.

“La verdad me dejó unas sensaciones muy gratas, estoy muy feliz de haber hecho este logro justo en el inicio de este ciclo olímpico, previo a los Juegos Centroamericanos y Panamericanos me abre mucho el panorama en mi cabeza de que todavía puedo conseguir mucho más, había soñado con una medalla mundial, estoy soñando con una olímpica y estoy seguro de que eso se va a poder hacer”, aseveró Erick Portillo en exclusiva con La Razón.

El saltador de altura de 25 años de edad aseguró que desde hace mucho tiempo todos los días ha trabajado con la mente puesta en convertirse monarca mundial y olímpico. Más allá del metal de plata obtenido en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, el mexicano afirmó que lo primordial para él era sentirse satisfecho con su desempeño.

“He venido trabajando para esto, lo comparto en mis redes sociales todos los días, entrenando hasta volverme campeón mundial y olímpico, yo entiendo que mucha gente tal vez pensó que era de juego o que lo digo nada más por decirlo, pero es algo por lo que yo trabajo todos los días. El ir a este mundial no era solamente a pasear o a ver qué pasaba. Iba centrado en hacer lo que tenía que hacer y quedara en segundo, cuarto o el lugar que fuera, (bastaba) con yo sentirme realizado y tranquilo con que entregué todo de mi en esa competencia”, enfatizó Erick Portillo.

230 metros es su mejor registro

El mexicano llegará a Los Ángeles 2028 con la experiencia de París 2024, su primera participación en Juegos Olímpicos, lo que confía que le ayudará para mejorar el decimoquinto lugar en el que quedó en la capital de Francia, aunado a que en la justa a celebrarse en la ciudad de California tendrá muy de cerca el apoyo de su familia.

“Siento que es una experiencia muy grande que he ganado al haber ido ya a París, le quitas ese peso de encima, es lo mismo que si participo en un mundial o en una competencia en Europa, somos los mismos competidores, es la misma gente. El plus es que serán como si estuviéramos en casa, estamos muy cerca y gracias a Dios tendré la oportunidad de que toda mi familia estará presente”, remarcó.

28 es su lugar en el ranking de World Athletics

Erick Portillo reconoció que se enamoró del salto de altura desde que cursaba la primaria, pues lo que más le llamó la atención de esta disciplina es la sensación de volar.

“La verdad me gustó la manera en la que se siente que estoy volando, levitando, me gustó que es un deporte individual en el que todo depende de mí, si hago las cosas bien”, concluyó el subcampeón mundial.

El chihuahuense sabe que debe de seguir trabajando y agradece a las autoridades por la ayuda que recibe.

Logros principales

Plata en Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo 2026

Campeón Panamericano Juvenil en Cali 2021

Bronce en Campeonato NACAC Sub 23

Finalista en Juegos Panamericanos Santiago 2023

Tres veces campeón nacional Mundialista en Tokio 2025 y Budapest 2023

Erick Portillo Rodríguez

Nacimiento: 5 de octubre del 2000

Lugar de origen: Cuauhtémoc, Chihuahua

Estatura: 1.90 m.