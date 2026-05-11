¡De alarido!

Lo que era una noche mágica para Pumas, poco a poco se hizo una pesadilla y pudo terminar en tragedia, pues de manera agónica logró eliminar al América y avanzar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX al empatar 3-3 en Ciudad Universitaria, resultado que les dio el pase por su mejor posición en la tabla. Henry Martín falló un penalti al minuto 87.

El Club Universidad sufrió, pero alcanzó a llevarse el boleto en la vuelta de los cuartos de final gracias al 6-6 en el marcador global. Su hegemonía al inició del encuentro la perdió de manera inmediata,tras ir 3-0.

El Tip: Pumas no disputa unas semifinales de Liga MX desde el Apertura 2021. En aquella ocasión también eliminó al América en cuartos.

El primer tiempo fue una lluvia de goles y de imprecisiones. Pumas arrancó goleando a los de Coapa, pero una débil marca en jugadas aéreas abrió la puerta a que el marcador se apretara.

Los felinos inauguraron la pizarra gracias al defensor español Rubén Duarte, quien estuvo atento a un rebote para reventar la portería de Rodolfo Cota a los tres minutos de iniciado el cotejo.

El central brasileño Nathan Silva aumentó la ventaja para los locales 10 minuto más tarde y al 23’ Jordan Carrillo ya había hecho el tercer tanto universitario, lo que parecía que se vendría una goleada histórica en Ciudad Universitaria.

En menos de media hora el Club Universidad estaba 3-0, lo que ponía el global 6-3. Sin embargo, la pizarra no reflejó lo parejo que era el trámite del encuentro.

MOMENTO exacto en el que Martín estrella la redonda en el poste, ayer ı Foto: Mexsport

El América descontó al 30’ con un buen remate de cabeza de Patricio Salas. El balón por aire fue el punto débil de los locales en el juego y las Águilas se ocuparon de explotar esa falla al máximo.

Por esa misma vía fue que los emplumados encontraron su segundo tanto de la noche. Una mano dentro del área fue señalada como penalti, el tercero para ellos en la serie. Alejandro Zendejas fue el encargado de cobrarlo y acertarlo para llenar de nerviosismo CU.

El cuadro comandado por André Jardine había empatado todo al 45’, gracias a Erick Sánchez. Pero la tercera diana de los azulcremas fue anulada a segundos del entretiempo por posición adelantada. Los jugadores se le fueron encima al juez César Ramos para reclamarle su decisión.

Antes del final de los primeros 45 minutos el delantero Juninho fue amonestado por reclamar al árbitro.

EFRAÍN JUÁREZ levantó el dedo al cielo en señal de agradecimiento y asegurando que existe la justicia, tras el penalti errado por Henry Martín a tres minutos del final. ı Foto: Especial

Durante toda la serie de cuartos de final ante el América, los Pumas sufrieron con el balón aéreo. De esa manera se produjeron la mayor parte de los goles azulcremas.

Los errores defensivos del Pedregal fueron expuestos. Los auriazules cometieron tres penaltis entre los dos duelos y fallaron en las coberturas defensivas.

Alejandro Zendejas le puso más nerviosismo al partido al minuto 61, cuando Brian Rodríguez mandó un servicio desde la banda izquierda y dentro del área apareció el delantero mexicanoestadounidense para rematar de cabeza y poner el 3-3 final en el compromiso.

La polémica se hizo presente cuando César Arturo Ramos marcó otra pena máxima para las Águilas. El Olímpico Universitario quedó silenciado, pero el ‘goya’ volvió a las gradas cuando Henry Martín estrelló la esférica en el poste izquierdo de la cabaña defendida por Keylor Navas.

De esta manera quedaron definidas las semifinales del campeonato mexicano. El líder Pumas se enfrentará al Pachuca, mientras que Chivas le hará frente al Cruz Azul. Universitarios y rojiblancos cerrarán como locales contra hidalguenses y cementeros, de manera respectiva.

En la otra serie que se definió ayer, el Pachuca terminó con el bicampeón Toluca al derrotarlo 2-0 en e Estadio Hidalgo con goles de Enner Valencia y Kenedy, para un global de 3-0 en favor de los Tuzos.