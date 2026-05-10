América vs Rayadas; Así se juega la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

América y Rayadas se verán las caras en la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

América y Rayadas definirán al equipo campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas y el Monterrey se enfrentarán en la final después de haber eliminado en semifinales a Toluca y Pachuca, de manera respectiva.

A espera de que la Liga MX Femenil dé a conocer fechas y horarios, la ida de la final del Clausura 2026 sería el jueves 14 de mayo en el Estadio BBVA, mientras que la vuelta se llevaría a cabo el domingo 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Terminó la espera 🔥⚽️



Después de una Liguilla intensa, todo se reduce a dos…

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Fechas tentativas de la final entre América y Rayadas

Partido de ida

Rayadas vs América: Jueves 14 de mayo (Estadio BBVA)

Juego de vuelta

América vs Rayadas: Domingo 17 de mayo (Estadio Ciudad de los Deportes)

Así llegaron América y Rayadas a la final de la Liga MX Femenil

El América fue imponente contra el Toluca en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas pasaron encima de las Diablas con un estrepitoso marcador global de 11-4.

Por su parte, Rayadas vino de atrás para eliminar al Pachuca. Monterrey derrotó 4-1 a las Tuzas en la vuelta, luego de un 0-2 en la ida, para ganar el acumulado por pizarra de 4-3.

En cuartos de final, el América doblegó 4-3 a las Bravas de Ciudad Juárez, mientras que Rayadas se impuso 5-1 al Cruz Azul.

América, asiduo invitado a finales de Liga MX Femenil

El América disputará en el Clausura 2026 su tercera final consecutiva en la Liga MX Femenil, pues ha estado en la última fase del campeonato desde el Clausura 2025.

Las Águilas intentarán que la tercera sea la vencida, pues en las dos finales del 2025 salieron con las manos vacías después de caer ante Pachuca y Tigres en los desenlaces del Clausura y del Apertura, de manera respectiva.

Rayadas, por su parte, jugará una final de Liga MX Femenil por primera ocasión desde el Apertura 2024. En aquella campaña se impusieron en serie de penaltis a Tigres, luego de un empate global a tres anotaciones.

EVG