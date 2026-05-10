América elimina a Toluca y alcanza su tercera final de Liga MX Femenil consecutiva

El América Femenil recibió en casa al Toluca para el partido de vuelta de las semifinales de la liguilla del Clausura 2026, compromiso que terminó con la victoria de las Águilas por marcador de 4-3 y avanzaron a la final del torneo por el tablero global de 11-4.

Para abrir el marcador, Gabriela García apareció dentro del área y con un remate de cabeza mandó a guardar la esférica para poner el primer tanto del compromiso a favor del América y complicar la serie para las Diablas Rojas.

Aunque este cotejo fue más parejo que el de ida, ya que Faustine Robert le dio el empate al Toluca con una anotación al 11′ y remontaron el tablero al 20′ con un penalti bien cobrado de la delantera francesa.

El empate por parte de las Águilas llegó al minuto 34 de juego cuando Irene Guerrero convirtió el penalti por gol para poner el marcador 2-2 en la parte inicial del compromiso, aunque Faustine Robert volvió a aparecer en el cotejo para marcar el tercer tanto de las choriceras y conseguir su triplete.

El segundo tiempo fue totalmente para el América; Aylin Avilez marcó el empate para las de Ángel Villacampa al 75′ tras quitarse la marca de su rival dentro del área y definir pegado al poste de la portería que defendía Valeria Martínez.

Mientras que el último tanto del partido fue de Alexa Soto, la joven futbolista puso el último clavo en el ataúd del Toluca para celebrar una victoria más de las Águilas y su pase a la gran final del torneo local.

El América podría considerarse como el equipo más consistente de la Liga MX Femenil en las últimas campañas, pues las Águilas acaban de alcanzar su tercera final consecutiva en el torneo local.

Aunque en las últimas dos ediciones del partido por el título el equipo de Ángel Villacampa cayó derrotado, esperan que en esta ocasión las cosas sean diferentes y por fin puedan levantar el título del futbol mexicano.

El segundo finalista se definirá hoy entre el Pachuca y el Monterrey en la cancha del Estadio BBVA; las Tuzas llevan una ventaja de dos goles en el marcador global y buscarán meterse a la final para pelear por su segundo título.

DCO