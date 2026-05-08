América ya tiene el nombre del principal candidato para reemplazar a André Jardine

El Club América se encuentra jugando la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y en la previa del juego de vuelta de los cuartos de final ante los Pumas se filtró el nombre del principal candidato a suplir en el banquillo azulcrema a André Jardine.

De acuerdo con información del periodista Juan Velázquez, las Águilas ya tuvieron un acercamiento con Guillermo Almada, para que se convierta en su entrenador una vez que termine la Copa del Mundo 2026, lo que cerraría el ciclo de Jardine en Coapa.

Reporta @juanvelazquezfd que Guillermo Almada habría recibido una oferta del América para dirigir al equipo después del Mundial.



Díganme que no es cierto y que André Jardine se quedará por favor. 😭💔 pic.twitter.com/32Wup7C8Vo — Roberto Haz (@tudimebeto) May 8, 2026

“Guillermo Almada habría recibido una oferta del Club América para dirigir al equipo mexicano tras el mundial. El América jugará la vuelta de la semifinal del Play-Off de la Liga de Clausura MX”, dice el periodista en sus redes sociales.

América y Jardine se juegan el semestre contra Pumas

Esta información llega en un momento complejo para el América, pues deben afrontar la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX en Ciudad Universitaria ante los Pumas, que llegan con ventaja para obtener el pase a semifinales.

La salida de Jardine se debería a lo turbulento del Clausura 2026. Arrancaron el semestre con mucha irregularidad, son poder obtener victorias. Esto generó muchas criticas para el entrenador sudamericano, quien con un plantel corto supo navegar por el certamen local.

Los amarillos lograron entrar a la Liguilla de la Liga MX como el octavo lugar, el último sitio disponible, además que quedaron eliminados de la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville de la MLS, un duro golpe para el proyecto de Jardine, que nunca pudo ganar nada a nivel internacional con el América.

Jardine se iría del América, pese a éxitos recientes

A pesar de ser tricampeón de la Liga MX, de haber ganado más títulos en el camino, la afición parece que ya se cansó del entrenador brasileño y lo señalan como el responsable del mal nivel que viven Coapa.

André Jardine ganó la Liga MX con el América en sus primeros tres torneos al frente del club, del Apertura 2023 al Apertura 2024, y en el cuarto, el Clausura 2025, llevó a la final a los azulcremas, que esa vez cayeron a manos del Toluca.

Con el brasileño en el timón, las Águilas también ganaron el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup.

EVG