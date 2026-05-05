¡Bomba en Coapa! Israel Reyes podría dejar al América en cuestión de días; ya es visto en Europa

Después de la Copa del Mundo 2026 varios jugadores de la Liga MX podrían cambiar de equipos, en especial aquellos que forman parte de la Selección Mexicana, como el caso de Israel Reyes, quien dejaría al América por ir a una de las cinco grandes ligas de Europa.

El defensor americanista forma parte de la lista de elementos de la Liga MX que concentrarán para el Mundial y en medio de este llamado se dio a conocer que la AS Roma de la Serie A lo está siguiendo de cerca. Aunque es importante señalar que no hay nada formal.

La Loba es uno de los equipos más grandes del futbol italiano y que de acuerdo a reportes de medios nacionales e internacionales tiene en el radar a Israel Reyes, defensor de 25 años de edad que en Estados Unidos, México y Canadá vivirá su primera Copa del Mundo.

Israel Reyes está en Italia

En medio del interés de la Roma por Israel Reyes, el jugador mexicano fue visto en la ciudad italiana, aumentando los rumores sobre un posible acercamiento. El jugador del América tiene una semana de vacaciones antes de empezar a concentrar con la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026.

En su cuenta de Instagram compartió fotos y videos de un viaje a Roma. Entre las postales mostró una foto dentro del Coliseo, además de videos nadando. "Despejando la mente y disfrutando conociendo nuevos lugares", decía el mensaje de Reyes.

Las fotos de Reyes en Roma, cuando el equipo italiano está siguiendo sus pasos, generó revuelo en redes, pues muchos los ven como una señal sobre su futuro, pues estaría en la ciudad para cerrar o afinar detalles de una posible llegada.