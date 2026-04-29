¿Santiago Giménez fuera del Mundial 2026? El tremendo dato que aleja al mexicano de la Copa del Mundo

Santiago Giménez atraviesa un momento de incertidumbre en su carrera, ya que después de su lesión en el tobillo derecho a finales del 2025, el mexicano dejó de participar con el AC Milan durante poco más de cinco meses, por lo que perdió el ritmo de juego y no fue convocado con la Selección Mexicana para los últimos partidos de preparación.

Desde que Santi Giménez regresó a la actividad con los rossoneri en marzo pasado, el delantero mexicano solo ha jugado seis encuentros con el equipo de Massimiliano Allegri a menos de 40 días de que inicie la Copa del Mundo, siendo uno de los delanteros con menor producción goleadora en el año futbolístico.

Esta es una de las razones por la que el lugar de Santiago Giménez en la Selección Mexicana podría peligrar para esta edición de la Copa del Mundo, además cabe recalcar que hace cuatro años en Qatar 2022, Gerardo Martino dejo al ‘Bebote’ fuera de la lista final y en esta ocasión puede volver a ocurrir.

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Santiago Gimenez mandó un mensaje a la Selección Mexicana previo al partido amistoso contra Portugal. ı Foto: X @Santgimenez_

El llamado de Guillermo Martínez pone contra la pared a Santiago Giménez

Javier Aguirre reveló su convocatoria para el Mundial 2026 con la presencia de 12 jugadores de la Liga MX, en la que está el nombre de Armando González y Guillermo Martínez, quienes ya tienen su lugar seguro para disputar el torneo de la FIFA.

Se espera que el técnico mexicano solo lleve cuatro arietes para la Copa del Mundo, así que solo restarían dos cupos que actualmente pelean Raúl Jiménez, Germán Berterame y Santiago Giménez, aunque el ‘Lobo de Tepejí’, ya tendría su lugar asegurado en la lista final de la Selección Mexicana.

“La gente cercana al buen Santi está temiendo una catástrofe para el delantero del Milan. El entorno de Santi Giménez, al saber que Guillermo Martínez está convocado a la Copa del Mundo, está temiendo que por segundo Mundial consecutivo no vaya”, confesó Carlos Ponce de León, de Récord.

Santiago Gimenez pierde la oportunidad de llevarse su primer título con el Milán. ı Foto: AP

¿Cuántos partidos le quedan a Santiago Giménez en la temporada?

En el último encuentro del AC Milan contra la Juventus, Santiago Giménez no tuvo actividad con el cuadro rossoneri y solo le quedan cuatro compromisos al mexicano para sumar minutos previos a la Copa del Mundo y convencer a Javier Aguirre de su convocatoria.

El equipo de Massimiliano Allegri enfrentará al Sassuolo en la siguiente jornada; después se miden al Atalanta; en la jornada que sigue se ven las caras con el Genoa y, para cerrar la temporada en la Serie A, recibirán al Cagliari en San Siro.

DCO