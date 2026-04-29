Cristiano Ronaldo marca GOLAZO con el Al-Nassr ante el Al-Ahli ¿Cuántos goles le faltan para los 1000?

Cristiano Ronaldo sigue en la búsqueda del récord de los 1000 goles y este miércoles el Al-Nassr se enfrentó al Al-Ahli, encuentro en el que CR7 anotó un tanto en el segundo tiempo para abrir el marcador en el partido y estar más cerca de llegar a las mil anotaciones en su carrera.

La jugada del gol de Cristiano Ronaldo fue a balón parado desde la esquina izquierda, Joao Félix fue el encargado de mandar la esférica al corazón del área, donde apareció el astro portugués y con un remate de cabeza mandó a guardar la esférica al segundo poste de la portería que defendía Edouard Mendy.

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¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Cristiano Ronaldo continúa en plan grande con el Al-Nassr y en la Jornada 30 de la Saudi Pro League el astro portugués marcó en la victoria de su equipo ante el Al-Ahli para mantenerse en lo más alto de la tabla general de la liga local con 79 puntos, cosecha de 26 victorias, un empate y tres derrotas.

Con esta anotación, Cristiano Ronaldo alcanzó los 970 goles en su carrera profesional y está a 30 anotaciones de llegar a los 1000 tantos para ser el primer futbolista en hacerlo en la historia de este deporte.

CR7 podría seguir sumando goles a su cuenta en la Copa del Mundo del 2026 con Portugal, si la selección de Roberto Martínez logra mantenerse de pie hasta la fase final de la competencia, ya que ‘El Bicho’ no tiene ninguna anotación en la ronda de eliminación directa del Mundial.