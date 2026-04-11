¡A lo NBA! Cristiano Ronaldo tiene nuevo festejo con Al-Nassr y estos son los goles que le faltan para llegar a 1,000

Cristiano Ronaldo celebró a lo NBA su gol en el triunfo del Al-Nassr sobre el Al Akhdoud.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo hizo un festejo al estilo NBA tras su gol en el triunfo del 2-0 del Al-Nassr sobre el Al Akhdoud en la Jornada 28 de la Saudi Pro League, tanto con el que dio otro paso en su misión de llegar a las 1,000 anotaciones.

El Comandante definió con un tiro de derecha a primer poste en el área al minuto 15 para hacer el 1-0 parcial a favor de su club. Al momento de celebrar, el veterano atacante lusitano simuló ser un jugador de basquetbol mientras encestaba una canasta.

¡AL ESTILO NBA! 🏀🔥



Cristiano Ronaldo festejo como basquetbolista, después de hacer el ‘Siuu’. pic.twitter.com/oUMzKdAVZT — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 11, 2026

Cristiano Ronaldo marcó por segundo juego consecutivo con el Al-Nassr, luego de que en la Jornada 27 convirtió dos dianas en la victoria por marcador de 5-2 ante el Al-Najma.

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¿Cuántos goles le faltan a CR7 para llegar a 1,000?

Cristiano Ronaldo llegó a 968 goles en su carrera con el que hizo en el 2-0 del Al-Nassr sobre el Al Akhdoud en Arabia Saudita, por lo que le faltan 32 anotaciones para llegar a la cifra de 1,000.

A CR7 y al Al-Nassr les restan seis partidos en la temporada en la Saudi Pro League. Pero además, el portugués y compañía siguen vivos en la Liga de Campeones de Asia, en la que disputarán los cuartos de final contra el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Al final de la Temporada 2025-2026, Cristiano Ronaldo jugará con Portugal el Mundial 2026, en la que será su sexta participación en el torneo futbolístico más importante del orbe.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en la temporada?

Cristiano Ronaldo acumula 25 goles con el Al-Nassr en lo que va de la Temporada 2025-2026, su cuarta en Arabia Saudita.

El experimentado delantero portugués ha conseguido 24 de esas anotaciones en juegos de la Saudi Pro League. La otra diana la logró en la Supercopa de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo casi tiene promedio de un gol por partido, pues ha tenido actividad en 28 encuentros con el Al-Nassr en el actual curso futbolístico.

Con el Al-Nassr, CR7 registra ya 118 anotaciones en 133 partidos oficiales en toda clase de competencias.

EVG