¡Se sacude el América! En Coapa prometen cambios urgentes tras el Clausura 2026 de la Liga MX

El Club América no tiene el mejor presente en el Torneo Clausura 2026 y dentro de la institución lo saben, por lo que ya prometieron traer refuerzos para el siguiente certamen de la Liga MX. El presidente del equipo, Santiago Baños, comentó que ya está analizando posiciones para hacer cambios.

“Hoy estamos ya en el análisis de ciertas posiciones que necesitamos llenar, tenemos una lista de jugadores que pretendemos empezar a ver o que ya estamos viendo y ver si podemos cerrar por lo menos tres refuerzos para este verano”, dijo en entrevista con Claro Sports.

Venga, Águilas. Mañana es día de Clásico. 👊 pic.twitter.com/7CfvWGuWPY — Club América (@ClubAmerica) April 11, 2026

El directivo de las Águilas agregó que no es sencillo contratar futbolistas, pues cuando se sabe que hay interés del equipo azulcrema se abren muchas trabas, como el tratar de encarecer los precios, pero no es algo que solo le pasa al conjunto de Coapa.

“No es fácil fichar por este club, porque cuando alguien sabe se quieren meter, quieren ensuciar la transferencia, los precios los elevan en dos segundos, llevamos en contra no nada más es América si ves fichajes de Cruz Azul, de Tigres, de otros equipos cerraron con el torneo ya iniciado porque vamos en contra del calendario mundial”, agregó.

Algo que se criticó mucho en últimos meses, o años, es la falta de fichajes de jugadores de alto perfil, bombazos que ayuden al América a seguir siendo uno de los protagonistas del futbol mexicano.

¡En preparación para el Clásico Joven! 🧤🔥 pic.twitter.com/PjIax7kqCm — Club América (@ClubAmerica) April 11, 2026

Después que el equipo ganó tres títulos seguidos al mando de André Jardine, el América no ha podido reemplazar a sus grandes estrellas como Julián Quiñones, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés o Richard Sánchez. Al respecto de algunas salidas Baños comentó que se dieron por diversos motivos.

“Quiñones porque vino una oferta muy importante para el club y para él en el tema personal, triplicaba el sueldo que percibía aquí y fue muy rápido y llegó para pedir su salida, se negoció y así fue”, dijo sobre la salida del seleccionado nacional mexicano.

“El Cabecita también, no estaba muy contento porque competía mucho con Brian (Rodríguez) en su momento y luego el cuerpo técnico lo quería poner de doble nueve y no se sentía a gusto, vino la oposición de Portland”, explicó sobre el exCruz Azul.

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