San Antonio Spurs derrota al Oklahoma City Thunder en casa para mandar la serie al Juego 7

Los San Antonio Spurs derrotaron por marcador de 118-91 al Oklahoma City Thunder en el Juego 7 de las Finales de Conferencia del Oeste. Con esto, las aficiones de ambos equipos tendrán que esperar unos días más para saber si su equipo peleará por el título de la NBA en las Finals.

El equipo comandado por Victor Wembanyama se fue arriba en el marcador desde el inicio del encuentro y no soltó la ventaja hasta sonar la bocina que marcó el final del cotejo, logrando una diferencia de 15 puntos a lo largo del compromiso en el Frost Bank Center.

El jugador francés fue el que realizó el mayor número de puntos en el compromiso. Wembanyama logró 28 unidades, diez rebotes y dos asistencias, consiguiendo un doble-doble en el compromiso; realizó nueve tiros desde la línea de tres puntos y tres bloqueos debajo del aro para evitar que el Thunder los alcanzara en el marcador.

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Los San Antonio Spurs lideraron la tabla de puntos del partido con Wembanyama en primer lugar, seguido de Dylan Harper con 18 unidades y Stephon Castle con 17 puntos para su cuenta. Shai Gilgeous-Alexander no tuvo una buena noche al solo anotar 15 unidades en el compromiso.

Los San Antonio Spurs quieren regresar a las Finales de la NBA y buscar el trofeo Larry O’Brien esta temporada. La última vez que el equipo de Texas llegó al partido por el título de la NBA fue en la temporada 2014, cuando salieron campeones al derrotar al Miami Heat por cuatro juegos a uno, con Kawhi Leonard como el MVP en aquella temporada.

SPURS FORCE GAME 7 BACK IN OKLAHOMA CITY!



GAME 7: Saturday, 8pm/et, NBC/Peacock pic.twitter.com/cXswWRWJZS — NBA (@NBA) May 29, 2026

El Oklahoma City Thunder tendrá la ventaja de la localía en el Juego 7 de las Finales de Conferencia, para ir en busca de su segunda final consecutiva, pues el año pasado fueron campeones de la NBA al derrotar a los Indiana Pacers en siete juegos.

Los San Antonio Spurs están en busca de su sexto título de la NBA, mientras que el conjunto de Oklahoma quiere levantar el tercer cetro en la historia de esta franquicia. El séptimo y último juego de esta serie será el sábado 30 de mayo en la duela del PayCom Center en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Los New York Knicks ya esperan en las Finales de la NBA, después de que el conjunto comandado por Jalen Brunson barriera a los Cleveland Cavaliers en la serie. El equipo de la Gran Manzana volverá a pelear por el trofeo de la liga después de 27 años de espera, pues la última vez que estuvieron en esta fase fue en 1999, cuando cayeron ante los San Antonio Spurs.

DCO