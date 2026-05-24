Taylor Swift ‘se avergüenza’ de Travis Kelce en partido de la NBA | VIDEO

Taylor Swift ‘se avergüenza’ de Travis Kelce en partido de la NBA

Taylor Swift protagonizó un momento divertido y algo bochornoso este 23 de mayo tras asistir al juego 3 de las finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cavaliers de Cleveland y los Knicks de Nueva York, donde disfrutó junto a su prometido Travis Kelce en primera fila.

La presencia de Taylor Swift y Travis Kelce no pasó desapercibida, al ser uno de los momentos más destacados del fin de semana en el entretenimiento. Se trata de una de las pocas apariciones públicas de la pareja en meses.

Taylor Swift and Travis Kelce at the Knicks vs Cavaliers game. pic.twitter.com/apakxV71DM — Pop Base (@PopBase) May 24, 2026

La pareja apareció luciendo atuendos casuales, ambos con pantalones de mezclilla. Por un lado, la cantante llevaba una chamarra y una playera de tirantes negras, mientras que él traía una camisa blanca y una camisa de mezclilla con una gorra roja.

Taylor Swift ‘se avergüenza’ de Travis Kelce en partido de la NBA

A través de redes sociales, se hizo popular un video en el que podemos ver a la estrella pop junto a su pareja en un momento del partido donde el ala cerrada trata de encender al público en el estadio.

En el clip, podemos ver al famoso bebiéndose una lata de cerveza entera de golpe, en un momento que emocionó a la afición y fue transmitida en las pantallas del recinto.

Por su parte, Taylor decidió cubrir su rostro ante la situación, mientras buscaba mantener una actitud relajada frente a la escena frente a ella. Este pequeño gesto encendió la duda en el público si la famosa se encontraba avergonzada de su prometido.

Después de varios momentos, ella mira a su pareja mientras aplaude, aunque muchos fans aseguraron que parecía un poco incómoda por la situación y criticaron el momento.

Algunas de las reacciones en redes sociales fueron las siguientes:

“Se está riendo, ella sabe cómo es él”.

"Seguramente le encantó; es su fantasía universitaria“.

“Eso no es cool, es vergonzoso”.

“Qué vergüenza, ¿por qué Taylor sale con él?"

“Taylor, no finjas estar avergonzada cuando has hecho lo mismo”.

Le dio vergüenza a Taylor 😂 pic.twitter.com/qv9atd9xLl — 🏆 Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) May 24, 2026

Muchos también recordaron que la intérprete de ‘Actually Romantic’ también es conocida por tener momentos en los que celebra con tragos. En ese sentido, muchos recordaron lo que hizo la joven durante el SuperBowl hace dos años, cuando comenzaba su relación con el deportista.

A la fecha, permanece el video en el que Taylor Swift se bebe por completo una cerveza en un vaso y cuando termina, la coloca frente a ella con fuerza.