Taylor Swift triunfa en ventas y en la taquilla

La estrella del pop Taylor Swift rompió récord en ventas y en la taquilla de cine con el lanzamiento de su nuevo disco The Life of a Showgirl, con el que el primer día de su lanzamiento, el pasado 3 de octubre, vendió 2.7 millones de copias en ventas físicas y digitales, de acuerdo con datos de Luminate retomados por Billboard. No sólo eso, su película The Official Release Party of a Show Girl, que debutó este fin de semana en el número uno en las salas con 33 millones de dólares en Norteamérica, según estimaciones difundidas ayer por Comscore.

Su disco se convirtió en el de mayores ventas que cualquier álbum en la era moderna, desde que Luminate comenzó a hacer los registros en 1991. La única semana con mayores ventas en ese mismo periodo fue la del primer video de 25, de Adele, que comercializó 3,378 millones de copias en su primera semana en 2015.

12 temas incluye el nuevo disco de la cantante estadounidense

Con este nuevo material Taylor Swift superó a su último material discográfico, The Tortured Poets Department, al convertirse en el álbum de vinilo con más copias vendidas en una sola semana 1,2 millones. Con el anterior había alcanzado las 859 mil copias.

En Spotify, la estadounidense también rompió récord al convertirse en el álbum más escuchado en un solo día este año en la plataforma. Además, la canción “The Fate of Ophelia” fue la más streameada en un solo día en la historia de dicha compañía.

Mientras que en el cine, el largometraje The Official Release Party of a Show Girl superó a One Battle After Another y The Smashing Machine, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En The Life of a Showgirl, Taylor Swift hace diversas referencias a su prometido Travis Kelce, pero también incorpora críticas a la industria musical, habla del amor y hace un dueto con Sabrina Carpenter.

Ayer lanzó el video del sencillo “The Fate of Ophelia”, filmado por el director de fotografía mexicano Rodrigo Priego, con quien trabajó anteriormente en el clip de “Fortnight”.