La Venganza Alza el Vuelo es una serie en formato vertical que ha ganado popularidad en los últimos días en plataformas digitales. La historia se centra en la historia de Eva, quien viaja a la playa para asistir a la boda de su hermano, pero en el vuelo será tratada injustamente y golpeada.

Te contamos la trama completa de la serie y dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata La Venganza Alza el Vuelo?

Eva toma un vuelo a Cartagena para asistir a la boda de su hermano mayor, reservando un asiento extra ancho por su pierna rota enyesada. Sin embargo, su viaje no será tan relajante como esperaba.

Una mujer desagradable y su hijo malcriado exigen que Eva cambie de asiento con ellos. El chico tropieza por la turbulencia, su madre exige que el vuelo regrese y pelea con los pilotos, lo que provoca que la aeronave tenga un aterrizaje de emergencia.

La hermana de la madre, Clara, aparece para apoyarla. Clara acusa a Eva de ser la amante de su prometido, sin darse cuenta de que es la hermana menor de su prometido. La boda se cancela y Clara es enviada a la cárcel, para pagar por su mal comportamiento.

La Venganza Alza el Vuelo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

La Venganza Alza el Vuelo: ¿Dónde ver la serie?

La Venganza Alza el Vuelo es una serie que forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles. De este modo, podrás acceder a la historia en el momento que desees.

La serie fue originalmente grabada en español, sin embargo, también cuenta con subtítulos en el mismo idioma para mayor accesibilidad.

La plataforma ofrece de forma gratuita a los usuarios ver los primeros nueve capítulos, no obstante, si deseas mirar los 41 episodios que conforman La Venganza Alza el Vuelo, debes contar con una suscripción activa en Reelshort.

Otra opción para disfrutar de la serie es YouTube, donde están disponibles algunos capítulos también en español.

Además, en TikTok, se han publicado resúmenes y fragmentos de la serie. Puedes buscar en peliculichi.

Otras historias que te pueden gustar:

En la palma de su mano: Shelby Yates le salva la vida sin querer a Matteo Franconi, billonario y ex CEO de la mafia. Matteo se enamora (y obsesiona) inmediatamente de ella, por lo que la presiona para que se case con él. El hombre le asegura que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, prometiéndole darle el mundo, de modo que Shelby termina cediendo y contrayendo matrimonio con él.

Dando clases a mi chico rival: La vida no es fácil para Chris Blanning, el mejor de su clase en una escuela privada llena de arrogantes. Ya es bastante complicado lidiar con los matones, pero cuando su beca no alcanza para cubrir la costosa matrícula, tiene que darle clases a su peor enemigo Lucien Alaric, el chico malo y mimado que acaba de intentar seducir a su profesora para que le cambie las calificaciones.