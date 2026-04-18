Puños sobre fortuna: ¿Dónde ver el drama?

Puños sobre fortuna es una serie en formato vertical que ha ganado popularidad entre los fans de las producciones asiáticas durante los últimos días. El drama sigue a Santi Pardo, un hombre humilde, y Alessa Belmonte, una poderosa empresaria, y cómo sus vidas se cruzan de forma inesperada.

Aquí te contamos de qué trata esta serie y dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata el drama Puños sobre fortuna?

Santi Pardo, un humilde guardia de seguridad, cruza su destino con Alessa Belmonte, la poderosa presidenta de la Corporación Fortunia. Ambos entran al mismo restaurante a comer y, al llegar la hora de la cuenta, la mujer no cuenta con dinero en efectivo, por lo que el hombre se ofrece a pagar su comida.

Alessa intenta retribuirle lo que hizo, pero Santi sale corriendo. El dueño del restaurante le comenta a la joven que el muchacho trabaja en Fortunia, la Corporación que ella preside.

Luego, Santi sufre una descarga eléctrica accidental, lo que despierta el legado oculto que heredó de su abuelo, el eremita inmortal Iago Góngora. Con el poder ancestral ahora fluyendo por sus venas, su ascenso es imparable. A partir de entonces, quien cuestione su poder, tendrá que enfrentarse a sus puños.

Puños sobre fortuna ı Foto: Especial

¿Dónde ver Puños sobre fortuna?

Puños sobre fortuna es un drama chino que se encuentra disponible en ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical. Sólo ingresa al sitio web oficial o a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que te permite ver la serie en el momento que lo desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 13 episodios. Sin embargo, para continuar con los 80 capítulos que conforman la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa.

El drama se creó originalmente en idioma chino, sin embargo, en ReelShort se publicó una versión con doblada al español, por lo que no tendrás ninguna dificultad para disfrutar de Puños sobre fortuna.

Otra opción es YouTube y TikTok, donde los amantes de las series asiáticas suelen publicar videos con fragmentos o resúmenes de la historia. Puedes buscar en el perfil doramaniape.

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