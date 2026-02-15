El Esposo Invisible drama chino: ¿Dónde ver el drama chino?

El Esposo Invisible es un drama chino que ha ganado popularidad en los últimos días. La historia se centra en la vida de Nicolas, un hombre que dejó su carrera para que su esposa se desarrollara profesionalmente mientras él era amo de casa.

Te contamos de qué trata esta serie y dónde puedes encontrar los capítulos.

¿De qué trata El Esposo Invisible drama chino?

Nicolas dejó su futuro por la carrera de su esposa Mina y fue amo de casa, cocinó, lavó ropa y cuidó a su hija Jillian, siempre sufriendo sus desprecios. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando, el día de cumpleaños de su pequeña.

El padre cocinó un menú especial para la ocasión, sin embargo, Jillian y su esposa se fueron a celebrar con Hank Hayes, un CEO millonario que organizó una fiesta privada para la niña.

Tras la humillación, Nicolas regresa a trabajar a un famoso Grupo y su estatus cambió, por lo que se vuelve poderoso y tiene mucho dinero. Sólo entonces es cuando Mina ve su valor, pero él ya decidió empezar una nueva vida, dejándola arrepentida.

El Esposo Invisible ı Foto: Especial

¿Dónde ver el drama chino El Esposo Invisible drama chino?

El Esposo Invisible es un drama chino que se encuentra disponible en MoboReels, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical.

Sólo ingresa al sitio web oficial o a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que te permite ver la serie en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 9 episodios. Sin embargo, para continuar con los 71 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en idioma chino, sin embargo, en MoboReels se publicó una versión con doblada al español

Otra opción es TikTok, donde usuarios han compartido fragmentos y capítulos completos del drama. Puedes buscar en la playlist El Esposo Invisible en el perfil patonovela.

