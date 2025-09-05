El mundo a mis pies: ¿Dónde ver este drama chino?

Una nueva serie viral está cautivando a los usuarios de Internet, se trata del drama chino El mundo a mis pies, una producción en formato vertical que trata sobre viajes en el tiempo y por supuesto sobre encontrar el amor.

Esta serie emociona al público con su impactante historia de un joven de la época moderna que por accidente viaja siglos atrás y ahora tiene que sobrevivir a su realidad.

¿De qué se trata El mundo a mis pies?

Este drama chino narra la historia de Luis Santos, un joven desempleado que, por accidente, es transportado al pasado, a la ambientación ficticia de la dinastía Gransol.

Tras su viaje al pasado, el joven Luis se encuentra viviendo en unen una situación de pobreza, pues a comparación de su vida moderna ahora tiene pocos recursos y tiene que someterse a un sistema muy estricto de la antigüedad.

No solo tiene que enfrentarse a esta situación, sino también a encontrar pareja, porque el imperio lanzó una política para que los solteros encuentren a un compañero o compañera para que juntos vayan a recolectar granos.

Al principio Luis considera que las mujeres que van a estar en ese programa del gobierno no serán de su interés, hasta que se interesa en una, quién resulta ser una princesa heredera de su padre.

Ambos deben navegar las expectativas sociales, la desconfianza en la corte y la brecha de sus orígenes.

A medida que la historia avanza, crece la relación entre ellos. Luis debe ganar respeto, protegerse de intrigas y reconciliar sus ideales modernos con la realidad del pasado.

El vínculo que se forma con la princesa oculta agrega un matiz romántico, lleno de secretos, clases sociales distintas y desafíos para consolidar una relación en medio de una sociedad jerárquica.

El contraste entre la visión moderna de Luis y las tradiciones del pasado permite explorar la identidad, el deber, la libertad y cómo se adapta una persona fuera de su tiempo.

¿Dónde ver El mundo a mis pies?

El drama chino de El mundo a mis pies se puede ver en la plataforma de Dramabox, solo los primeros capítulos son gratis, para ver el resto hay que pagar una suscripción o entrar a una dinámica de ver anuncios para desbloquear episodios.

Sin embargo, otra forma más fácil y rápida es que El mundo a mis pies está disponible completamente gratis en YouTube y también en la plataforma de DailyMotion, en ambas está en español.

