Atrapada y redimida por su amor, ¿Dónde ver la serie completa de un reencuentro?

La serie en formato vertical Atrapada y redimida por su amor es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que decidió alejar a su amado por su bien y cuando se lo encuentra, vive un torbellino de emociones mientras cuida a su hijo secreto.

¿De qué trata Atrapada y redimida por su amor?

Atrapada y redimida por su amor sigue la historia de Yvette, una mujer que se encuentra tan afligida por la deuda que tiene que padre, que terminó con su novio Archer, al fingir que durmió con otro.

Pero mientras la perseguía, Archer fue atropellado por un coche y casi murió. Años después, Yvette criaba en secreto al hijo de Archer, mientras él había conquistado el mundo empresarial.

Cuando sus caminos se cruzaron de nuevo, su mutuo odio y amor reprimido los envolvieron por completo, lo que lleva a una historia llena de encuentros intensos, drama y romance.

¿Dónde ver Atrapada y redimida por su amor?

La serie cuenta con un total de 73 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes encontrar 7 capítulos completos de manera gratuita antes de comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, Trapped and Redeemed By His Love a través de la plataforma de Dailymotion, donde encuentras la historia completa en formato de película.

