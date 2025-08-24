Mi sangre no te pertenece o Su Último Suspiro, Su Primer Amor ¿Dónde ver el drama chino?

Mi sangre no te pertenece o Su Último Suspiro, Su Primer Amor es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que en su vida pasada obligó a su tío a casarse con ella, sin sospechar las graves consecuencias que tendrían.

¿De qué trata Mi sangre no te pertenece?

La serie en formato vertical Mi sangre no te pertenece o Su Último Suspiro, Su Primer Amor sigue la historia de Isabel Díaz, que en su vida pasada, obligó a su tío David Ruiz a casarse con ella, pero no esperaba vivir una vida solitaria.

Mi sangre no te pertenece ı Foto: Especial

Antes de morir, debido a la confusión causada por el primer amor de David, Laura García, pensó que él no la amaba y que tenía un hijo con él, muriendo llena de resentimiento.

Cuando despertó, Isabel Díaz se encontró de vuelta en el pasado, cuarenta años atrás, cuando decidió renunciar a la universidad para casarse con David Ruiz. Esta vez, Isabel decidió firmemente no renunciar a sus estudios y comenzó una nueva vida.

¿Dónde ver Mi sangre no te pertenece?

La serie cuenta con un total de 79 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita antes de comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, After Death, She Strikes o She Chose Death but Found Love. La serie en formato de película se encuentra disponible a través de Dailymotion.

Otras series

Soy ese amor imposible para el General: En su vida anterior, Aurora Duarte se casó con la familia Zárate, pero al final fue torturada hasta morir. Al renacer, para divorciarse de su esposo, recurrió a Rafael Castillo. Mientras convivían, poco a poco fue descubriendo los secretos que él guardaba en su corazón.

Hermanos arrepentidos: Sofía Suárez fue explotada por su propia familia hasta la muerte en su vida pasada, lo que significó unos últimos momentos terribles, donde su prometido y su hermana se mostraron su amor junto a su cadáver. Por ese motivo, cuando Sofía renace antes de la tragedia, decide que no dejará que las personas que la traicionaron arruinen su vida y decide alejarse de ellos y cortar todo lazo existente para así salvaguardar su seguridad por encima de todo.

Ella, mi brillante novia: Una bondadosa heredera de una familia adinerada que fue forzada por su hermana, una hija ilegítima, a casarse con el típico playboy. Es Jane, la hija bastarda quien habla con su hermana Nora, quien lleva un vestido de novia al ser obligada a casarse con el hombre que no ama. Sin embargo, para conseguirlo se enfrenta contra él a una carrera donde se convierte en vencedora.