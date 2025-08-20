Hermanos arrepentidos, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Hermanos arrepentidos es un drama donde una mujer renace después de haber sido traicionada y abusada por su propia familia, por lo que decide cambiar su historia al elegir caminos diferentes y vengarse de aquellos que la dañaron.

¿De qué trata Hermanos arrepentidos?

Hermanos arrepentidos sigue la historia de Sofía Suárez, una mujer que fue explotada por su propia familia hasta la muerte en su vida pasada, lo que significó unos últimos momentos terribles, donde su prometido y su hermana se mostraron su amor junto a su cadaver.

Hermanos arrepentidos ı Foto: Especial

Por ese motivo, cuando Sofía renace antes de la tragedia, decide que no dejará que las personas que la traicionaron arruinen su vida y decide alejarse de ellos y cortar todo lazo existente para así salvaguardar su seguridad por encima de todo.

Como venganza, la mujer destroza a su falsa hermana y se casa con León Cortés, quien es el hombre más rico de Norcada. Por ello, decide solo cuidar de su madre adoptiva y su verdadero amor, dejando que los traidores pagaran cada sufrimiento con sangre.

¿Dónde ver Hermanos arrepentidos?

La serie cuenta con un total de 75 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes buscar la historia a través de Dailymotion y YouTube, donde podrás verla completa en formato de película. La encontrarás por su nombre en inglés, Your Downfall Is My Justice.

Otras series

Ella, mi brillante novia: Una bondadosa heredera de una familia adinerada que fue forzada por su hermana, una hija ilegítima, a casarse con el típico playboy. Es Jane, la hija bastarda quien habla con su hermana Nora, quien lleva un vestido de novia al ser obligada a casarse con el hombre que no ama. Sin embargo, para conseguirlo se enfrenta contra él a una carrera donde se convierte en vencedora.

Esta vez yo mando como Marquesa: Beatriz Herrera entró en una novela para descubrir que no es solamente un personaje de relleno, sino quien se convierte en la burla de todos gracias a su marido y muere. Beatriz decide cambiar el rumbo de la historia cuando entra en la novela, pues decidió casarse con el tío de Alonso, convirtiéndose en la tía de Alonso y Juana, y enseñándoles cómo comportarse.

Desperté de la mentira: Patricia Águila falleció en su vida pasada después de ser traicionada por su propio esposo, quien prefirió creerle a otra antes que a ella. La mujer revive justo antes de su cena de compromiso, lo que le da la oportunidad de cambiar su destino, al aparecer antes de comprometerse con el hombre que la traicionó.