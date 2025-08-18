Ella, mi brillante novia, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Ella, mi brillante novia es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que se casa con un hombre ingobernable pero encuentra la manera de controlarlo.

¿De qué trata Ella, mi brillante novia?

Ella, mi brillante novia sigue la historia de una bondadosa heredera de una familia adinerada que fue forzada por su hermana, una hija ilegítima, a casarse con el típico playboy.

Ella, mi brillante novia ı Foto: Especial

La historia comienza con una persecución en auto, donde conocemos a Ray. Es Jane, la hija bastarda quien habla con su hermana Nora, quien lleva un vestido de novia al ser obligada a casarse con el hombre que no ama.

Sin embargo, para conseguirlo se enfrenta contra él a una carrera donde se convierte en vencedora, a pesar de que todo debería indicar lo contrario. Es así que consigue que se case con ella, aunque los retos apenas comienzan.

¿Dónde ver Ella, mi brillante novia?

La serie cuenta con un total de 59 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort donde puedes ver los primeros 7 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en la plataforma de Dailymotion por su nombre en inglés, Love’s Got Me in a Headlock, donde puedes encontrar el drama en formato de película.

Otras series

Esta vez yo mando como Marquesa: Beatriz Herrera entró en una novela para descubrir que no es solamente un personaje de relleno, sino quien se convierte en la burla de todos gracias a su marido y muere. Beatriz decide cambiar el rumbo de la historia cuando entra en la novela, pues decidió casarse con el tío de Alonso, convirtiéndose en la tía de Alonso y Juana, y enseñándoles cómo comportarse.

Desperté de la mentira: Patricia Águila falleció en su vida pasada después de ser traicionada por su propio esposo, quien prefirió creerle a otra antes que a ella. La mujer revive justo antes de su cena de compromiso, lo que le da la oportunidad de cambiar su destino, al aparecer antes de comprometerse con el hombre que la traicionó.

El largo, largo camino para recuperarla: Isabela Solís era una humilde pescadera que se casa por conveniencia con Leonardo Sáenz que es presidente del Grupo Sáenz. Ella ganó su confianza con rumores y halagos, hasta que ambos confesaron sus sentimientos. Pero tras un golpe en la cabeza, Isabela recuperó la memoria y olvidó por completo a Leonardo.