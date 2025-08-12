El largo, largo camino para recuperarla, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical El largo, largo camino para recuperarla es un drama en el que conocemos la historia de una pescadera que por cuestiones del destino se casa con un importante empresario.

¿De qué trata El largo, largo camino para recuperarla?

El largo, largo camino para recuperarla sigue la historia de Isabela Solís, una humilde pescadera que se casa por conveniencia con Leonardo Sáenz que es presidente del Grupo Sáenz.

Ella ganó su confianza con rumores y halagos, hasta que ambos confesaron sus sentimientos. Pero tras un golpe en la cabeza, Isabela recuperó la memoria y olvidó por completo a Leonardo. Entonces, él desplegó todas sus artimañas para reconquistarla.

¿Dónde ver El largo, largo camino para recuperarla?

La serie cuenta con un total de 69 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 14 capítulos de manera gratuita antes que tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes ver el drama por su nombre en inglés Forget Me Not, My Wild Girl, en plataformas como Dailymotion o YouTube, donde encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Ese gigoló guapísimo es mi esposo (Mi amor, ¿qué tal si tenemos otro bebé?): Renata Ledesma planeó usar un embarazo para recuperar la empresa de su madre. En un club, eligió a Julián Morales, sin saber que él era el hombre más rico de Espenada y que estaba sufriendo amnesia. Por accidente, terminaron viviendo juntos. Lo que Renata nunca imaginó era que Julián siempre había estado enamorado de ella.

Amor Deslumbrante: Presidente Diego en Búsqueda Dulce: Alba Cruz y Lux Suárez llevan tres años de casados, se casaron sin verse ni una sola vez y muy pocas personas supieron de este compromiso. Por las noches, Alba es la esposa del gerente, se la pasa descansando en la lujosa hacienda de Lux, consintiendo su perro, y recostada en el sofá que él mismo diseñó y encargo.

Una Noche que lo Cambió Todo: Aurora es una talentosa doctora de emergencias que murió de agotamiento después de haber llevado a cabo una cirugía. Por cuestiones del destino, despertó en los años 20. De manera inesperada, la mujer terminó en la cama con Mateo y con una sola noche, ella quedó embarazada.